Dobry Start, czyli 300 plus na wyprawkę szkolną. Rodzice już składają wnioski

Dobry Startto jeden z programów socjalnych dla rodziców, który ma odciążyć ich finansowo. Każda rodzina, w której znajduje się dziecko w wieku szkolnym, może otrzymać 300 złotych na skompletowanie wyprawki szkolnej. Za te pieniądze można kupić przybory szkolne, plecaki, piórniki, kapcie czy ubrania do szkoły. To dość duża pomoc dla rodziców, bo rozpoczęcie roku szkolnego zazwyczaj oznacza ogromne uszczuplenie domowego budżetu.

Dobry Start – zasady programu 300 plus

Program Dobry Start przysługuje wszystkim rodzinom wychowującym dzieci pomiędzy 7. a 20. rokiem życia. Na każde dziecko można otrzymać 300 złotych na dofinansowanie wyprawki szkolnej, dlatego jeśli w danej rodzinie wychowuje się dwoje czy troje dzieci w wieku szkolnym, rodzice dostaną od ZUS-u 600 zł lub 900 zł na zakupy. To dość duża pomoc finansowa we wrześniu, który dla rodziców jest trudnym miesiącem.

Rodzice składają wnioski o 300 plus

Wnioski o wypłatę pieniędzy z programu Dobry Start można składać od 1 lipca. Świadczenie można otrzymać tylko raz w danym roku szkolnym. Wielu rodziców złożyło dokumenty, a pierwsze środki trafiły już na ich konta. Dzięki temu mogą zacząć kompletować wyprawki szkolne bez kolejek i rozłożyć sobie wydatki na dwa miesiące.

Zakup wyprawki szkolnej jest bardzo kosztowny. Choć uczniowie szkół podstawowych mają darmowe podręczniki, trzeba kupić zeszyty, przybory, plecaki, obuwie, ubrania. Do tego dochodzą składki, wpłaty na Rady Rodziców, zakup dodatkowych pomocy do nauki. Wydatki się mnożą, a domowy budżet dźwiga je z trudnością.

Kiedy nie przysługuje świadczenie 300 plus?

Z programu Dobry Start mogą skorzystać tylko rodziny dzieci w wieku szkolnym. To oznacza, że pieniądze nie przysługują przedszkolakom ani sześciolatkom, które idą do zerówki. Dopiero dzieci rozpoczynające naukę w szkole podstawowej mogą skorzystać z dofinansowania.

Gdzie złożyć wniosek o 300 plus?

Wnioski można składać online od 1 lipca do 30 listopada. Zrobimy to na kilka sposobów:

przez portal PUE ZUS lub aplikację mobilną mZUS

przez portal Emp@tia

przez bankowość elektroniczną

