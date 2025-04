Alarmujące dane o BMI Polaków. „Jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie”

Z danych najnowszego Europejskiego Sondażu Społecznego płynie wniosek, że w Polsce realny stał się problem dotyczący nadwagi i otyłości u obywateli. Średni wskaźnik BMI w kraju, czyli stosunku masy ciała do wzrostu, wynosi 26,33. Nadwaga zaczyna się od 25.

Alarmujące dane o stanie zdrowia Polaków. 60 proc. ma nadwagę lub otyłość

– Zauważamy, że ankietowani mają czasami tendencję do zmniejszania w czasie wywiadów liczby swoich kilogramów i dodawania sobie centymetrów wzrostu. Jednak przy założeniu, że ankietowani wskazali faktyczną masę ciała, nadwagę lub otyłość ma 60 proc. z nas. Razem z Węgrami jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie – skomentował w rozmowie z RMF FM doktor Michał Kotnarowski z Polskiej Akademii Nauk.

– Rzadziej ten problem występuje w Szwajcarii, Austrii, Francji i Włoszech. Wartość wskaźnika BMI wzrosła w czasie ostatniej dekady w większości krajów Europy – dodał.

Z raportu wynika także, że Polki i Polacy rzadziej niż inni Europejczycy uprawiają sport. Jedna trzecia z nas zadeklarowała, że niemal w ogóle nie uprawia sportu. Pod tym względem zajmujemy przedostatnie miejsce w Europie. Wyprzedziliśmy jedynie Węgrów.

Na to narzekają Polacy. Raport ujawnił bolączki

Jednocześnie 68 proc. Polaków ocenia swój ogólny stan zdrowia dobrze lub bardzo dobrze. 32 proc. ankietowanych narzeka na ból pleców i szyi, a co ósma osoba skarży się na bóle głowy, problemy z sercem i krążeniem. Natomiast co piąty badany skarży się na wysokie ciśnienie, a co dwunasty choruje na cukrzycę.

Z Europejskiego Sondażu Społecznego wynika także, że 2 proc. obywateli Polski spożywa alkohol codziennie, a 20 proc. raz w tygodniu. Z kolei papierosy codziennie pali w Polsce 21 proc. badanych.

