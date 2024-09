Uczniowie będą mieli nowy zakaz. Chodzi o media społecznościowe

Wychowawczyni komentująca zdjęcia na Facebooku czy ulubieni nauczyciele w gronie znajomych to dziś nierzadki obrazek w mediach społecznościowych. Wiele wskazuje na to, że wkrótce ta sytuacja się zmieni, bo nowe Standardy Ochrony Małoletnich związane z ustawą Kamilka wprowadzą większy dystans wśród uczniów i nauczycieli. Mają one skupić się nie tylko na zwiększeniu bezpieczeństwa dzieci, ale i uporządkować relacje pedagogów z uczniami.

Zakaz zapraszania nauczycieli na Facebooka

Nowe wytyczne narzucają nauczycielom i uczniom zakaz utrzymywania kontaktów w mediach społecznościowych. Jeśli dziecko zaprosi wychowawcę do grona znajomych, ten powinien je zignorować. Co ciekawe, zakaz utrzymywania relacji na Facebooku dotyczy także rodziców uczniów.

Nowe Standardy Ochrony Małoletnich sa związane z ustawą Kamilka. Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego weszła w życie 15 lutego 2024 roku, ale w szkołach nowe standardy obowiązują od 1 września. Co mówią?

Standardy Ochrony Małoletnich w szkołach

Nowe przepisy narzucają nie tylko ścisłe postępowanie opiekunom szkolnym w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy, ale również wzorce postępowania w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu. Zgodnie z nowymi standardami jedyną możliwości utrzymywania kontaktu pozalekcyjnego z uczniami jest dziennik elektroniczny lub służowy adres mailowy.

