Szybkie rozstrzygnięcie sporu Hołowni z Mentzenem. Sąd zdecydował

Szymon Hołownia w trybie wyborczym pozwał Sławomira Mentzena. Kandydat na prezydenta z Konfederacji mówił nieprawdę na temat szefa Polski 2050. „Mentzen jest kłamcą – tak właśnie orzekł sąd” – komentował na gorąco Hołownia na X. „3:0, jest kolejne zwycięstwo i obiecany hattrick. Gramy dalej, Panie Sławku?” – pytał triumfujący polityk.

Hołownia pozwał Mentzena w trybie wyborczym

O pozwie w trybie wyborczym Szymon Hołownia mówił we wtorek 8 kwietnia. "Złożyłem pozew w trybie wyborczym przeciwko kandydatowi Konfederacji za kłamstwa głoszone przez niego z mównicy sejmowej" – informował opinię publiczną. na konferencji prasowej tłumaczył, jakiej wypowiedzi Mentzena dotyczyło jego zgłoszenie. Chodziło o zarzut ze strony posła Konfederacji, że marszałek rzekomo zaprasza nielegalnych imigrantów do Sejmu.

„Ciekaw jestem, jak Hołownia uzasadni, że to się nie wydarzyło” – komentował pozew pewny swego Mentzen. „Wśród klientek i klientów Fundacji, którzy 22 grudnia odwiedzili Sejm, były osoby, które przekroczyły granicę białorusko-polską w sposób nieuregulowany” – dodawał.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami kodeksu wyborczego, w przypadku pozwu w trybie wyborczym sąd ma 24 godziny na wydanie decyzji. Sędziowie mogą m.in. zakazać rozpowszechniania informacji, które są przedmiotem pozwu, a także nakazać publikację sprostowania, przeprosin lub wpłatę 100 tys. złotych na cele charytatywne.

Co dokładnie mówił Mentzen o Hołowni?

Polityk Konfederacji skazany został za oskarżenia, rzucane w Sejmie. – Szymon Hołownia zaprosił nielegalnych imigrantów z granicy polsko-białoruskiej do Sejmu. Robił sobie z nimi sweet focie i wrzucał do internetu – stwierdził Sławomir Mentzen. – Wzięliście udział w wojnie hybrydowej na granicy z Białorusią po stronie Rosji. Jesteście pożytecznymi idiotami Putina – dodawał, zwracając się bezpośrednio do polityków koalicji rządzącej.

Szybko ustalono, że Mentzenowi mogło chodzić o wydarzenie z grudnia 2023 roku. W zorganizowanym w Sejmie spotkaniu wigilijnym wzięli wówczas udział migranci. Część z nich faktycznie dostała się do Polski przez granicę z Białorusią. Fundacja Ocalenie podkreślała jednak, że wszystkie osoby przebywają w naszym kraju legalnie i posiadają wydane przez polskie władze dokumenty tożsamości – kartę pobytu lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca.

Czytaj też:

Działacz zmieszany z błotem na wiecu Hołowni. W tle gromkie oklaskiCzytaj też:

Najnowszy sondaż prezydencki. Mentzen skraca dystans do Nawrockiego