Najnowszy sondaż prezydencki. Mentzen skraca dystans do Nawrockiego

Wybory prezydenckie odbędą się w Polsce za półtora miesiąca. Pierwsza tura zostanie przeprowadzona 18 maja, a jeżeli wówczas nie uda się wyłonić następcy Andrzeja Dudy – Polacy pójdą do urn ponownie 1 czerwca.

Najnowszy sondaż prezydencki. Mentzen goni Nawrockiego

W najnowszym sondażu, który na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadziła pracownia United Surveys, prowadzi Rafał Trzaskowski. Kandydat KO ma poparcie 38,3 proc. badanych (wzrost o 5,1 pkt. proc. w porównaniu z badaniem z końcówki marca). Na drugiej pozycji uplasował się Karol Nawrocki. Kandydat, który ubiega się o urząd prezydenta z poparciem PiS, uzyskał 20,1 proc. wskazań (spadek o 5,2 pkt. proc.). Najniższy stopień podium zajął Sławomir Mentzen, a na kandydata Konfederacji planuje głosować 18,8 proc. ankietowanych (wzrost o 0,8 pkt. proc.).

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia (7,1 proc., wzrost o 2,1 pkt. proc.), Magdalena Biejat (2,7 proc., spadek o 1,7 pkt. proc.), Adrian Zandberg (1,8 proc., wzrost o 0,3 pkt. proc.), Krzysztof Stanowski (1,6 proc.) i Grzegorz Braun (1,1 proc.). 8,5 proc. jeszcze nie zdecydowało, na kogo zagłosuje.

Ekspertka nie ma złudzeń. Mówi o „desperackim” działaniu Kaczyńskiego

Wyniki badania skomentowała dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene. – Mamy sytuację, w której jest zamieszanie z Trumpem, rozchwianie w kontekście wojny, a jednocześnie w Polsce poprawia się sytuacja gospodarcza, jest sporo pozytywnych wskaźników. Trzaskowskiemu najwyraźniej wzrosło poparcie tych ludzi, którzy uważają, że nie wszystko rząd robi źle, więc chcą uczestniczyć w efekcie flagi – podkreśla w rozmowie z Wirtualną Polską politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

– Kampania Nawrockiego jest zła, on nie ma charyzmy i nie ma nic ciekawego do powiedzenia, nie przedstawia też niczego, co wnosiłoby świeżość. Kampania jest nudna, przewidywalna. Jarosław Kaczyński próbuje desperacko pomagać kandydatowi utrzymać elektorat w takim rozgorączkowaniu, np. nagłaśniając kwestie związane z rozliczaniem PiS. Ale to nie działa – dodała ekspertka.

Wirtualna Polska sprawdziła także, jak potoczyłby się los drugiej tury wyborów, gdyby potwierdziły się wyniki sondażu i trafili do niej Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Prezydent Warszawy uzyskałby 56,1 proc. głosów, a prezes Instytutu Pamięci Narodowej – 33,6 proc. 10,3 proc. respondentów nie wie, na kogo zagłosowałoby w takim wariancie.

Czytaj też:

„Odpalony” Trzaskowski i „robotyczny” Nawrocki. To zdradza ich mowa ciałaCzytaj też:

Jakie scenariusze mają kandydaci na wypadek zakwestionowania wyniku wyborów?