Przerwa świąteczna w szkołach. Kiedy uczniowie będą mieli wolne?

Grudniowa przerwa świąteczna to pierwsze ferie w tym roku szkolnym. Dotychczas uczniowie mieli pojedy ncze dni wolne od zajęć lekcyjnych. Teraz szykuje się przerwa od zajęć niemal równie długa jak ferie zimowe. Dzieci będą mogły odpocząć i naładować baterie przed zakończeniem semestru.

Kiedy będzie przerwa świąteczna w szkołach?

Przerwa świąteczna w szkołach w tym roku rozpocznie się 20 grudnia. Tego dnia uczniowie po raz ostatni pójdą do szkół, ale w wielu placówkach odbędą się wigilie klasowe. Uczniowie będą składali sobie życzenia świąteczne, śpiewali kolędy i wspólnie cieszyli zbliżającym Bożym Narodzeniem.

W tym roku święta wypadają korzystnie, dlatego uczniowie będą mieli dużo wolnego. Czeka ich ponad dwutygodniowa przerwa od zajęć lekcyjnych. Wigilia przypada we wtorek 24 grudnia, pierwszy dzień świąt w środę 25 grudnia, a drugi dzień świąt w czwartek 26 grudnia. Dzieci nie wracają do szkoły 27, 30 ani 31 grudnia.

Przerwa świąteczna aż do 7 stycznia?

Po Nowym Roku wiele szkół wykorzystało dni dyrektorskie, by nie zwoływać uczniów na dwa dni na zajęcia lekcyjne. W takiej sytuacji uczniowie wrócą do szkół dopiero we wtorek 7 stycznia, po święcie Trzech Króli.

To będzie bardzo długa przerwa świąteczna, a już wkrótce dzieci czekają ferie zimowe. Rozpoczną się one 20 stycznia i potrwają do 2 marca 2025 r.

