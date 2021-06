Żółte zabarwienie Bałtyku w okolicy Mrzeżyna. Ekspert uspokaja

Żółty kolor wody w Bałtyku zaniepokoił wczasowiczów, którzy wybierają się do Mrzeżyna w województwie zachodniopomorskim. W mailu do redakcji tvnmeteo.pl dr hab. Mirosław Darecki wyjaśniał, że nie ma powodu do obaw, bo żółty osad to po prostu pyłki sosny.

W mediach społecznościowych zaczęły krążyć nagrania z plaży w Mrzeżynie, pokazujące nietypowe zabarwienie wody w Bałtyku. Żółte fale nie są na szczęście żadnym efektem zanieczyszczenia czy innego niekorzystnego dla zdrowia zjawiska. To po prostu pyłki sosny, przyniesione przez wiatr. Jak tłumaczył doktor habilitowany Mirosław Darecki z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, takie pyłki mogą też być spłukiwane do morza z gruntów. „Z dużym prawdopodobieństwem można napisać, że zarejestrowany na filmie osad to pyłki sosny. Jest to typowe zjawisko o tej porze roku na morzu w strefie przybrzeżnej, w tym roku ma miejsce trochę później niż zwykle, ale też cała wegetacja jest opóźniona” – zaznaczał naukowiec. Kiedy pyli sosna? Na szczęście pyłki sosny są całkiem znośne dla alergików. Najpopularniejsza u nas odmiana Pinus sylvestris (sosna zwyczajna) pyli zwykle od początku maja do połowy czerwca. Powstaje wówczas charakterystyczny żółty osad, który choć niegroźny, może być uciążliwy, gdy osiada na powierzchniach samochodów, parapetach czy meblach ogrodowych. Czytaj też:

