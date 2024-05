Akcja służb. Zatrzymano rosyjskiego żołnierza w Polsce

Żołnierz, którego zatrzymała polska Straż Graniczna wykorzystał kanał migracyjny, aby przedostać się do kraju – donosi RMF FM. Rozgłośnia podaje, że 41-letniego dezertera sprawdzają obecnie służby. Mężczyzna był po cywilnemu i bez broni, natomiast miał przy sobie dokumenty wojskowe, w tym kontrakt z armią obejmujący udział w działaniach zbrojnych przeciwko Ukrainie.

W ciągu ostatniej doby funkcjonariusze SG odnotowali serię incydentów przy polsko-białoruskiej granicy. To szlak, który wykorzystał Rosjanin, by dostać się do kraju. Z najnowszego raportu wynika, że w rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Białowieży wieczorem 6 maja doszło do próby siłowego przekroczenia granicy państwowej wbrew obowiązującym przepisom.

Raport służb. „Cudzoziemcy byli agresywni”

„Grupa kilkudziesięciu cudzoziemców próbowała nielegalnie w ten sposób dostać się do Polski. Cudzoziemcy byli agresywni – rzucali konarami drzew i kamieniami w kierunku polskich służb, by w ten sposób utorować sobie drogę na zachód Europy” – wskazano w komunikacie.

Jak raportują służby, większość migrantów na widok polskich patroli wycofała się w głąb Białorusi. Wobec pozostałych cudzoziemców, którym udało się nielegalnie przekroczyć granicę naszego państwa, prowadzone są czynności zmierzające do ich zatrzymania.

