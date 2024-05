Kilkudziesięciu migrantów zaatakowało polską granicę. Interweniowała SG

Straż Graniczna przekazała najnowsze wieści z granicy polsko-białoruskiej. W regionie po raz kolejny doszło do niebezpiecznych incydentów. Do Polski próbowała się przedrzeć grupa kilkudziesięciu migrantów. Cudzoziemcy postanowili przeprawić się przez graniczną rzekę Przewłoka. Z informacji pograniczników z placówki w Białowieży wynika, że migranci byli agresywni – rzucali konarami drzew i kamieniami w kierunku polskich służb, by w ten sposób utorować sobie drogę do naszego kraju. Zdecydowana większość cudzoziemców na widok polskich funkcjonariuszy wycofała się w głąb Białorusi. Wobec pozostałych migrantów, którym udało się nielegalnie przekroczyć granicę naszego państwa, prowadzone są czynności, które mają na celu ich zatrzymanie.