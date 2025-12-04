Migranci odpuszczają? Nowe raporty SG nie pozostawiają złudzeń

Minister spraw wewnętrznych i administracji podpisał rozporządzenie utrzymujące obowiązywanie strefy buforowej na granicy polsko-białoruskiej przez kolejne trzy miesiące. „Ma to związek z presją migracyjną ze strony Białorusi. Strefa buforowa służy ochronie granicy państwowej oraz walce z przemytnikami, którzy podejmują po stronie polskiej osoby próbujące nielegalnie przekraczać granicę” – czytamy na rządowej stronie.

Strefa buforowa na granicy z Białorusią. Nowa decyzja szefa MSWiA

Przepisy będą obowiązywać do 5 marca 2026 r. Jak przypomina MSWiA, zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej, przyległej do granicy państwowej z Białorusią, obowiązuje od 13 czerwca 2024 r. i jest przedłużany co 90 dni. Został wprowadzony w związku z utrzymującym się zagrożeniem presją migracyjną ze strony Białorusi.

– Z zadowoleniem obserwujemy zmniejszenie presji migracyjnej, ale nie uznajemy tego jeszcze na tym etapie za trwały proces i w związku z tym będziemy stosować wszystkie środki, które pozwoliły nam powstrzymać nielegalną migrację na tym szlaku. W 2023 roku 12 tys. ludzi przedarło się przez tę granicę i zmierzało do granicy zachodniej, w 2024 roku było to 5 tys., a w tym roku będzie około tysiąca. To jest skala sukcesu polskich służb i polskiego państwa w zakresie powstrzymania nielegalnej migracji – powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.

Migranci odpuszczają? Nowe raporty SG

Straż Graniczna na bieżąco wydaje raporty dotyczące incydentów na granicy z Białorusią. W najnowszym komunikacie poinformowano, że w środę 3 grudnia na granicy z Białorusią nie odnotowano żadnej próby nielegalnego przedostania się do Polski. Taka sama sytuacja miała miejsce dzień wcześniej. W poniedziałek 1 grudnia doszło do trzech prób sforsowania umocnień, a w kierunku polskich patroli cudzoziemcy rzucali kamieniami.

