ŻUBROFFKA – święto krótkiego filmu!

W 2017 roku, do ośmiu konkursów selekcjonerzy wybrali 126 najciekawszych filmów (spośród prawie dwóch tysięcy!). Jak zwykle, w programie znajdą się także specjalne projekcje produkcji krótkometrażowych z całego świata. W ciągu pięciu dni widzowie obejrzą łącznie prawie 300 krótkich filmów, na pokaz których – jak zawsze – wstęp jest bezpłatny.



Międzynarodowe Jury to w tym roku: Qiu Yang (chiński reżyser, zdobywca tegorocznej Złotej Palmy za krótkometrażowy film A Gentle Night!), Marian Crisan (nagrodzony Złotą Palmą w Cannes za krótkometrażowy film Megatron, rumuński reżyser), Izabela Plucińska (mieszkająca i pracująca w Berlinie polska animatorka; za film Jam Session uhonorowana wieloma nagrodami, w tym Srebrnym Niedźwiedziem dla krótkiego metrażu na festiwalu w Berlinie!), Gunhild Enger (nagradzana na świecie norweska reżyserka i artystka wizualna; jej dyplomowy film Bargain był nominowany do nagrody BAFTA) oraz Grzegorz Brzozowski (pochodzący z Podlasia reżyser, socjolog i krytyk filmowy; jego film A Stranger on my Couch zdobył Srebrnego Lajkonika jako Najlepszy Polski Film Dokumentalny na Krakowskim Festiwalu Filmowym w 2017 roku). Jury oceni filmy w dwóch konkursach krajowych (Studenci, Niezależni) oraz dwóch międzynarodowych (Okno na Wschód, Cały ten Świat). Oprócz Grand Prix Festiwalu oraz nagród i wyróżnień w każdym z konkursów, przyzna również nagrody specjalne za najlepszą: Animację, Dokument, Fabułę, Zdjęcia oraz Muzykę.

Po raz pierwszy w historii ŻUBROFFKI, filmy w polskim konkursie Amatorzy oceni Młode Jury, złożone z licealistów i studentów białostockich szkół i uczelni. Jury będzie pracować pod przewodnictwem znanej publicystki popkulturowej i krytyczki Kai Klimek.

Nagrody w konkursie filmów eksperymentalnych i wideo-artu Na skraju przyzna Jury w składzie: Marija Razgutė(litewska producentka filmowa), Dan Karo (reżyser filmowy i selekcjoner Festival du Nouveau Cinéma w Montrealu) i Peter Budinský (słowacki animator i artysta wizualny). Z kolei filmy w konkursach Kids i Music video ocenią widzowie. Festiwalowa publiczność przyzna też tradycyjnie swoją nagrodę – Dzikiego Żubra!



Widzowie ŻUBROFFKI przyzwyczaili się już do efektownych inauguracji Festiwalu. Nie inaczej będzie i tym razem: niemiecki producent Christian Löffler zagra na żywo do awangardowego dokumentu Berlin: Symfonia wielkiego miasta Walthera Ruttmanna. Artysta, który z powodzeniem łączy „melancholię z euforią”, zilustruje muzycznie eksperymentalny, poetycki portret metropolii, co zapowiada bardzo interesujące i nowatorskie studium dynamiki miasta, ruchu i rytmu!

Podczas specjalnych filmowych pokazów zostaną zaprezentowane m.in. kultowe już wśródbiałostockich widzów midnight shorts; krótkometrażówki SF prosto z amerykańskiego Philip K. Dick Film Festival; autorski zestaw animacji o Bałtyku, inspirowany obecnością Białegostoku w konfederacji miast nadmorskich – Balteus Animatio; kobiece „szorty” szwedzkich reżyserek – A Swedish Life, a także Stary człowiek i może – zestaw filmów dowodzących, że jesień życia nie musi być czasem straconym. Warto wybrać się na cieszące się popularnością filmowe śniadania, podczas których można będzie zobaczyć krótkie filmy z Rumunii, Argentyny i Ukrainy, a także w filmowe podróże do wybranych miast – w tym roku będą to Pekin i Reykjavík!

Wieczory klubowe w Famie to okazja do nowych muzycznych emocji i festiwalowej integracji. W tym roku, o gorącą atmosferę zadbają: Gaika – wychowany na przedmieściach Londynu potomek karaibskich emigrantów, w swoich spowolnionych i przebasowionych produkcjach korzystający z jamajskich harmonii, teksańskiej rytmiki i bristolskiej palety efektów (przygniatający bas i hipnotyzujące niespieszne tempo); izraelski skład Orgonite – przedstawiciel sceny middle eastern rave; Dj Khalab – włoski afro future beat shake; Rafael Aragon – legendarny francuski didżej i producent, czołowy przedstawiciel sceny global bass i tropikal masala oraz RSS B0YS, mistyczny polski duet z pogranicza techno i elektroniki.



Warsztaty to ważna część Festiwalu! W tym roku dzieci będą uczyć się animacji lalkowej w ramach warsztatów „Monstrolympix | Potworolimpiada”, które poprowadzą animatorzy Dina Velikovskaya (Rosja) i Florian Grolig (Niemcy), a młodzież – tworzenia teledysków z austriackim reżyserem Florianem Pochlatko. Od lat, do tworzenia filmów zachęcamy także starsze pokolenie. Tym razem, seniorzy pod wodzą Fabryki Form Fszelakich, podczas warsztatów animacji spróbują „Ożywić wspomnienia”. Odbędą się także radiowe warsztaty dziennikarskie, które poprowadzi Ryszard Jaźwiński, autor programu Trójkowo, filmowo, a także warsztaty tworzenia wideoblogów filmowych, czego uczyć będzie Kaja Klimek.



Podczas Festiwalu odbędą się trzy panele dyskusyjne:Trust Me, podczasktórego, przy współpracy z festiwalami filmowymi w Szwecji(Uppsala International Short Film Festival)i Austrii (VIS Vienna Shorts) zapytamy o zaufanie, a w szczególności jego brak we współczesnym świecie; Wschodnie przyjemności, w ramach którego wybierzemy się w bezwizową podróż na Wschód, aby poznać jego charakterystyczne i unikalne rytuałyoraz W gąszczu festiwali,czyli tradycyjne spotkanie przedstawicieli festiwali i branży filmowej.



Ciekawie zapowiada się poradnik terapeutyczny dla filmowców i nie tylko – Komu po co to kino, który poprowadzi Kornel Miglus z Polskiego Instytutu w Berlinie. Będą to szczere rozmowy o cieniach i blaskach zawodu filmowca.



W ramach ŻUBROFFKI zostaną także zaprezentowane dwie wystawy: Pagan Poetry Marcina Nagraba(foyer kina Forum) oraz Plakaty Filmowe z Ghany, ekspozycja zorganizowana we współpracy z Festiwalem Filmowym Kocham Dziwne Kino (klub Fama).

Serdecznie zapraszamy!

