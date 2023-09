Po raz 41 serce Katowic zabije w rytm bluesa

Podczas ponad 40-tu edycji festiwalu, na scenach wystąpiła czołówka bluesowych artystów z kraju jak i zza granicy. Warto przypomnieć, że mieli przyjemność posłuchać takich wykonawców jak: Junior Wells, Koko Taylor, Keb’Mo, Robert Cray, JJ Grey & Mofro, James Blood Ulmer & Vernon Reid, Otis Taylor, Eric Sardinas czy Blind Boys of Alabama.

W tym roku na Dużej Scenie katowickiego Spodka wystąpią: Altered Five Blues Band, Restless, Philip Sayce, Troy Redfern, Albert Cummings, Boogie Boys, Shaki’n Dudi, Blueset, Robert Kordylewski, Teksasy & Wojtek Cugowski. Do składu Dużej Sceny dołączy laureat Małej Sceny, na której zaprezentują się w tym roku: Comin' To Town, Curly Cale, Duch Delta, Her Memories, Onus Blues, RoseMerry oraz Stonage Full of Sun. Miłośnicy mariażu stylów muzycznych także znajdą coś dla siebie – zespół Blueset, który składa się w większości z bardzo doświadczonych muzyków, gra bluesa z lekką domieszką fusion oraz jazzu.

Wibracje lat 50 i atrakcje dla najmłodszych

Podczas 41. edycji nie zabraknie koncertów w stylu rock’n’roll oraz rockabilly (17.00-19.00). W antresoli przygotowano dodatkowe atrakcje mające na celu stworzenie atmosfery rodem z lat 50-tych. Organizatorzy zachęcają do samodzielnego wymyślenia stylizacji nawiązujących do mody tamtego okresu – na autorów najlepszych stylizacji czeka nagroda!

Przedstawicielami tego nurtu muzycznego będzie brytyjska formacji Restless, która od 1978 roku nieprzerwanie dostarcza fanom tego gatunku niezapomnianych przeżyć muzycznych. Nazwa zespołu pochodzi od piosenki Carla Perkinsa. Historia Restless zaczęła się w Sudbury w 1980 roku, kiedy to zespół zagrał swój pierwszy koncert. Od tego momentu nieprzerwanie podbijają sceny na całym świecie, a utwory takie jak chociażby „Baby please don't go”, stały się wręcz ikoniczne.

W strefie pin-up stylistki będą darmowo wykonywać fryzury i makijaże, a także prowadzić sprzedaż ubrań vintage z drugiej ręki. Miłośników starych nagrań ucieszą stoiska z płytami winylowymi.

Dostępna będzie strefa dla dzieci, gdzie pod okiem plastyka nauczą się przekładać wyobraźnię na płótno. Za największą atrakcję można uznać wystawę Indian Motorcycle, najstarszej amerykańskiej firmy motocyklowej – wystawa nie tylko ucieszy oczy, ale chętnym zapewni także dawkę niezapomnianych wrażeń – można będzie przejechać się wokół Spodka! Jak widać, każdy, niezależnie od wieku, znajdzie na Festiwalu coś dla siebie.

Komfort dla Uczestników

Festiwal Rawa Blues nieraz udowadniał, że zasługuje na miano festiwalu rodzinnego. Dzieje się tak za sprawą otwartości na potrzeby rodzin z dziećmi, czy ludzi niepełnosprawnych. Dzieci do ukończenia 15. roku życia oraz osoby poruszające się na wózku, są upoważnione do darmowego wejścia na teren festiwalu już od lat. W tym roku będzie podobnie.

Rawa Blues jest wydarzeniem, które na pierwszym miejscu stawia komfort gości. Podczas tegorocznej edycji festiwalu Organizatorzy uwzględnili prośby uczestników festiwalu wprowadzając udogodnienie w postaci wielokrotnego wejścia na teren Spodka podczas trwania imprezy. To oznacza, że można swobodnie cieszyć się wszystkimi atrakcjami festiwalu. To niepowtarzalna okazja, by doświadczyć magii bluesa na jednym z najważniejszych festiwali tego gatunku na świecie.

Ukłonem w stronę publiczności są również ceny biletów, które nie uległy zmianie w stosunku do zeszłego roku. Bilety na Festiwal do nabycia wyłącznie w sieci Ticketmaster. Uważnym rekomendujemy obserwowanie profili na Facebooku – bilety czają się tuż za rogiem!