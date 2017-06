Nie żyje dziewczyna Bonda. Jako pierwsza rozebrała się na ekranie

Molly Peters zmarła w Wielkiej Brytanii. Od kilku lat ciężko chorowała po przebytym udarze. Smutną informację przekazano na oficjalnym profilu filmów o Jamesie Bondzie na Twitterze.

Peters zaczynała karierę jako modelka. Jej talent odkrył Terence Young, który obsadził ja w trzecim kręconym przez siebie filmie o Jamesie Bondzie pod tytułem „Operacja Piorun” z 1965 roku. Peters była pierwszą aktorką, która zdjęła ubrania przed kamerą w serii filmów o Bondzie, co spotkało się z licznymi głosami krytyki. Ostatecznie twórcy filmu musieli zrezygnować z kilku scen, aby produkcja weszła do brytyjskich kin bez kategorii dla dorosłych. Później Peters pozowała także do magazynu „Playboy” (listopad 1965 rok). Ostatnią rolę aktorka zagrała w filmie „Don't Raise the Bridge, Lower the River” z 1968 r.