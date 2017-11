Kolejny mężczyzna oskarża Kevina Spaceya o molestowanie seksualne

Mężczyzna tłumaczy, że Kevin Spacey zaprosił go na weekend do Nowego Jorku, jednak szybko stało się jasne, że zrobił to, aby osiągnąć cel, którym gość aktora „nie był zainteresowany”. Jak mówi John (imię zmienione – red.), Spacey poprosił go po wspólnie spędzonym dniu, aby spał z nim w łóżku. Mężczyzna nie zgodził się i poprosił o możliwość przenocowania na kanapie. Jak jednak opowiada, mimo to obudził się rano w łóżku z Kevinem Spaceyem. Aktor miał obejmować go swoimi ramionami. John podkreśla, że nie doszło do aktu seksualnego, jednak cała sytuacja sprawiła, że czuł się „nieswojo” i przechodził „traumę”.

Wcześniej o molestowanie seksualne oskarżyła Kevina Spacey aktor Anthony Rapp. Anthony Rapp, który jest znany głównie z roli w musicalu „Rent” oraz „You're a Good Man, Charlie Brown” opowiedział w rozmowie z mediami, że w 1986 roku bawił się na przyjęciu, które zostało zorganizowane w apartamencie 26-letniego wówczas Kevina Spacey na Manhattanie. Według aktora Spacey podszedł do niego, kiedy leżał na łóżku i położył się na nim. Miał też „próbować się do niego dobierać i brać na ręce w taki sposób, jak pan młody chwyta swoją żonę przechodząc przez próg” . – Do dziś nie mogę pozbyć się tej sytuacji z mojej głowy. Postanowiłem wszystko ujawnić, kiedy na jaw wyszła spraw Harvey'a Weinsteina – tłumaczył Rapp.