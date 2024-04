Eurowybory 2024. Kosiniak-Kamysz zdradził wreszcie, co z listami PSL

Władysław Kosiniak-Kamysz w piątek 26 kwietnia oznajmił, że listy kandydatów PSL na wybory do europarlamentu są niemal gotowe. – Kształt list, podział okręgów, jest już dokonany. Na listach znajduje się 97 proc. nazwisk. Jeszcze ostatnie zmiany, po dzisiejszej dyskusji chcieliśmy jeszcze wzmocnić te listy, w niektórych okręgach się to udało – mówił.

Kosiniak-Kamysz o listach PSL do PE

Lider ugrupowania nie podawał jednak nazwisk. Zdradził jedynie, że o ponowny wybór powalczy europoseł Adam Jarubas. Potwierdził też doniesienia na temat ministra rozwoju Krzysztofa Hetmana. Uzyskał historyczny wynik dla PSL-u, jak najbardziej jest naszym liderem i jesteśmy z tego dumni, że jest w europarlamencie i się tam sprawdza – mówił o Jarubasie.

– Jeszcze wiele nazwisk godnych mógłbym wymienić w Polskim Stronnictwie Ludowym, mamy dość szeroką ławkę. To jest normalne, że zmiany następują, tej decyzji jeszcze nie podjęliśmy – tłumaczył. Dodawał, że wspierać listę będą wiceministrowie, natomiast kolejnych ministrów do Parlamentu Europejskiego wysyłać nie zamierza. – Z 10 miejsc na liście, u nas może być jeden mandat i to pewnie nie we wszystkich okręgach. Wiele osób po prostu startuje, żeby budować siłę formacji – wyjaśniał.

Na przedstawienie gotowych list komitety wyborcze mają czas do 2 maja. PSL wspólnie z Trzecią Drogą zamierzają ogłosić nazwiska kandydatów w poniedziałek 29 kwietnia. – Uważam, że każdy dwucyfrowy wynik będzie bardzo dużym sukcesem, bo to są z tych trzech dla nas najtrudniejsze. Bardzo ciężko jest zmotywować wyborców, dlatego staramy się wystawić bardzo silnych kandydatów – podkreślał wicepremier Kosiniak-Kamysz.

Kto może startować do Europarlamentu?

Kandydatem na europosła może zostać osoba, która:

ma ukończone 21 lat

jest obywatelem Polski lub obywatelem UE

ma prawo do wybierania w tych wyborach;

nie jest pozbawiona praw publicznych i wyborczych

od przynajmniej pięciu lat mieszka w Polsce lub na terenie kraju znajdującego się w Unii Europejskiej

Ile zarabia europoseł?

Posada w Europarlamencie to nie lada gratka. Miesięczne podstawowe wynagrodzenie posła do Parlamentu Europejskiego wynosi 10 075,42 euro brutto przed opodatkowaniem. To ponad 40 tysięcy złotych. Dla porównania polski poseł otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 9892,30 zł brutto.

