Oscary - Najlepszy Film Nieangielskojęzyczny - shortlista

Dziś rano pojawiła się tzw. shortlista do tegorocznej nominacji Oscarowej w kategorii Najlepszy Film Nieangielskojęzyczny. Z tej okazji przyglądamy się dziewięciu tytułom, które zostały wytypowane do dalszego wyścigu po nominacje. Widoczny jest brak polskiego kandydata, czyli „Pokotu” Agnieszki Holland. Zaskakuje także nieobecność filmu „120 uderzeń serca” Robina Campillo, uznawanego za jednego z faworytów do nominacji.

„Dusza i Ciało”, reż. Ildiko Eunaudi - Węgry Zwycięzca tegorocznego Festiwalu Filmowego w Berlinie to intrygująca, subtelna opowieść o rodzeniu się uczucia między dwójką introwertyków. Przewrotne, nienachalne, pełne uroku. Pod osłoną opowieści miłosnej kryje też wiele prawd na temat otaczającego nas świata, a osadzenie akcji w masarni sprawiło, że całość umiejętnie operuje kontrastami. „Fantastyczna Kobieta”, reż. Sebastian Lelio - Chile Obraz głośny, dzięki wyśmienitej kreacji głównej aktorki - Danieli Vegi. Historia transeksualistki w aktorskiej kreacji transaksualistki przykuła uwagę widzów już na Festiwalu filmowym w Berlinie, skąd wróciła z nagrodą za Najlepszy Scenariusz. „Una mujer fantastica” z gracją dotyka problemów środowiska LGBT, starając się przy tym pokazać także dobry model zachowania, w którym bohaterka nigdy nie traci ducha i stale walczy o swoje prawa. „W ułamku sekundy”, reż. Faith Akin - Niemcy Film niesiony wyśmienitą kreacją aktorską Diane Kruger, która mogła (po raz pierwszy w swojej wieloletniej karierze) zagrać rolę tylko w języku niemieckim. Film zyskał przychylność krytyków już po pierwszych pokazach na Festiwalu Filmowym w Cannes. Aktorka otrzymała też wyróżnienie na festiwalu za swoją rolę. Obraz Akina to trzyaktowa opowieść o: stracie, walce i zemście, która co chwila zmienia rejestry i punkt ciężkości, cały czas jednak utrzymując uwagę widza, dzięki wyśmienitej bohaterce, znajdującej się w centrum wydarzeń. „Niemiłość”, reż. Andriej Zwiagnicew - Rosja Historia, która w porywający i angażujący sposób opowiada o świecie bez miłości oraz konsekwencjach, które może wywołać nieokazywanie uczuć najbliższym. Losy małżeństwa, które desperacko poszukuje swojego zaginionego syna, stają się kanwą dla opowieści o współczesnej Rosji oraz problemach komunikacyjnych, które stanowią jeden z mankamentów dzisiejszego świata. „Foxtrot”, reż. Samuel Maoz - Izrael Niezwykle emocjonalna opowieść o radzeniu sobie ze stratą. Gdy rodzina Feldmanów dowiaduje się o śmierci swojego syna na froncie, jest zdruzgotana. Kamera podąża za nimi w pierwszych godzinach od przekazania informacji, w dużym detalu relacjonując zmieniające się rejestry ich emocji i bólu. „The Insult”, reż. Ziad Doueiri - Liban Konflikt między zamieszkującymi Liban chrześcijanami muzułmanami, staje się kanwą dla uniwersalnej opowieści o eskalacji konfliktu grupowego w dowolnym miejscu na świecie. Historia Douieriego w ciekawy sposób analizuje sytuację, opowiadając o tym, co wpływa na … zachowanie ludzi. „The Square”, reż. Ruben Ostlund - Szwecja Historia kustosza muzealnego, stojącego przed dylematem najnowszej kampanii promocyjnej muzeum, staje się kanwą dla opowieści o kontraście między kulturą a naturą. Między zachowaniem instynktownym, a tym, czego nauczyło nas „dobre wychowanie”. Reżyser zastanawia się jak zachowywalibyśmy się, gdybyśmy nie obawiali się kary za przekroczenie norm społecznych i jak zareagujemy, gdy do naszego ułożonego, kulturalnego świata dodamy nieokiełznany, niemal zwierzęcy element. Dzieło przewrotne i dające do myślenia. „Felicite”, reż. Alain Gomis - Senegal Historia matki, która jest też piosenkarką, występującą w lokalnym pubie, swoją strukturą i pomysłem przypomina zeszłoroczny obraz „Mama Rosa” z Filipin. Oba filmy opowiadają o silnych kobietach, które muszą przełknąć swoją dumę, by wyciągnąć rękę po pomocną dłoń, aby wyjść z trudnej sytuacji, w której się znalazły. Film opiera się na świetnej kreacji aktorskiej Véro Tshanda Beya Mputu, która przykuwa uwagę widza i staje się jego przewodnikiem po świecie kongijskich ulic. „Inxeba. Zakazana ścieżka”, reż. - RPA Opowieść o młodym chłopaku, który za namową ojca, zgadza się wziąć udział w plemiennym rytuale wejścia w dorosłość i męskiej inicjacji, staje się kanwą dla rozważań na temat konfliktu tradycji z nowoczesnością oraz dylematów na temat kroczenia własną, być może zakazaną ścieżką. Ogłoszenie listy nominowanych nastąpi 23 stycznia 2018 roku. Zwycięzcę poznamy na uroczystej Gali wręczenia Nagród Akademii w niedzielę 4 marca.