Koronawirus dotarł pod Mount Everest. Zespół wspinaczy poddany kwarantannie

Do tej pory na całym świecie odnotowano ponad 145 milionów przypadków zakażeń koronawirusem. W związku z COVID-19 zmarło ponad 3 miliony osób.Wirus dotarł w nawet najbardziej odległe zakątki świata – do 219 krajów oraz terytoriów. Jak podaje BBC, nie ominął nawet Mount Everestu. Przynajmniej jedna osoba w obozie bazowym u stóp góry miała zachorować na COVID-19.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że zakażona osoba to wspinacz z Norwegii. Mężczyzna miał zostać przewiezione do szpitala w Katmandu z podejrzeniem wysokościowego obrzęku płuc a po przeprowadzeniu testu na koronawirusa potwierdzono zakażenie. Pozostali wspinacze, którzy zostali w bazie mieli zostać poddani kwarantannie. Według Outside na COVID-19 mogło zachorować także trzech innych wspinaczy.

Nepal otwiera się na turystykę

Informacji o przypadku zakażenia koronawirusem pod Mount Everestem nie potwierdza Ministerstwo Turystyki Nepalu. W oficjalnym komunikacie resort przekazał jedynie, że do 21 kwietnia wydało już 377 pozwoleń na wejście na Mount Everest. Turyści, którzy chcą przekroczyć nepalską granicę muszą przedstawić świadectwo szczepienia lub negatywny wynik testu PCR, który jest nie starszy niż trzy dni. Kolejny test jest przeprowadzany na lotnisku – jeśli da on wynik negatywny, wówczas podróżny ma prawo wjazdu na teren Nepalu.

Lukas Furtenbach, szef austriackiej firmy turystycznej Furtenbach Adventures, przyznał, że choć noszenie maseczek w bazach pod Mount Everestem jest obowiązkowe, wielu wspinaczy nie stosuje się do tych przepisów. – Wciąż widzę w mediach społecznościowych informacje od innych zespołów, które zapraszają wszystkich na imprezy. Organizatorzy, przewodnicy, Szerpowie i klienci powinni robić wszystko, co w ich mocy, żeby uniknąć wybuchu epidemii w bazie. To oznaczałoby wczesne zakończenie sezonu – tłumaczył.

