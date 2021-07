Koronawirus. Koniec z obostrzeniami w Anglii. Boris Johnson mówi o „ostrożności”

Od 19 lipca na terenie Anglii przestają obowiązywać kolejne obostrzenia wprowadzone w odpowiedzi na epidemię koronawirusa – podaje Reuters. Media w tym kontekście piszą o „Dniu Wolności”. – Jeśli nie zrobimy tego teraz, musimy zadać sobie pytanie, czy kiedykolwiek to zrobimy? – pytał Boris Johnson. – To właściwy moment, ale musimy to zrobić ostrożnie. Musimy pamiętać, że ten wirus niestety wciąż jest – kontynuował premier Wielkiej Brytanii.

Od dzisiaj w Anglii został zniesiony obowiązek noszenia masek w sklepach i innych miejscach w pomieszczeniach. Zostały również zniesione limity gości w barach i restauracjach, a także od 19 lipca nie obowiązują przepisy ograniczające liczbę osób, które mogą spotykać się ze sobą. Wciąż jednak rządzący rekomendują, aby nosić maseczki w zatłoczonych przestrzeniach publicznych.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Najnowszy bilans

Wielka Brytania znajduje się na siódmym miejscu w statystyce dotyczącej zgonów wywołanych przez zakażenie koronawirusem. Bilans ten przekroczył 128 tys. osób. W niedzielę odnotowano ponad 48 tys. nowych przypadków zakażeń i jak informuje Reuters, z prognoz wynika, że ta liczba będzie rosła.

W Wielkiej Brytanii bardzo szybko postępuje proces szczepień. Do tej pory 87 proc. dorosłej populacji otrzymało jedną dawkę szczepionki, a ponad 68 proc. przyjęło dwie dawki preparatu. Obecnie każdego dnia z powodu koronawriusa umiera ok. 40 osób.

