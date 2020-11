NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie – najnowsze informacje

10:07 Obecnie zajęte są 21 504 łózka covidowe – podaje Ministerstwo Zdrowia. Pod respiratorami przebywa 2 118 pacjentów.



Koronawirus w Polsce. Blisko tysiąc wolnych respiratorów 09:51 – Grupa osób objętych 100-procentowanymi dodatkami do pensji jest szersza niż przewiduje to nowela tzw. ustawy covidowej, ponieważ 1 listopada minister zdrowia skierował takie dodatki do wszystkich osób, które pracują tylko i wyłącznie przy COVID-19 - zapewnił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. 09:34 Na Ukrainie w niedzielę wykryto 9946 zakażeń SARS-CoV-2, 114 zakażonych zmarło, 5771 pacjentów wyzdrowiało - przekazał w poniedziałek minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. W minionym tygodniu wykryto o 7 tys. zakażeń więcej niż tydzień wcześniej.



W niedzielę przeprowadzono ok. 32 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 26 tys. metodą PCR. Zakażenie potwierdzono u 570 dzieci i 360 pracowników służby zdrowia. 1161 osób hospitalizowano. Najwięcej zakażeń wykryto w Kijowie i obwodzie dniepropietrowskim. 09:18 Przez Sejm przeszły zmiany w ustawach, które ułatwiają lekarzom spoza Unii Europejskiej podjęcie praktyki zawodowej w naszym kraju. Jerzy Wysocki komentuje decyzję na naszych łamach:



W Polsce brakuje od 30 do 50 tysięcy lekarzy. Medycy ze Wschodu będą leczyć Polaków 09:06 Rada Ministrów zdecydowała o przedłużeniu wypłacania zasiłku opiekuńczego dla rodziców i opiekunów dzieci, które zmuszone są do nauki zdalnej. Komu przysługuje świadczenie i do kiedy można je pobierać?



Zasiłek opiekuńczy przedłużony. Zobacz, kto może z niego skorzystać 08:51 – Najlepszym prezentem świątecznym dla naszych najbliższych, rodziców, dziadków będzie niezakażenie ich koronawirusem; ryzyko jest wielkie, dlatego postarajmy się, by w tym roku do spotkań, wizyt świątecznych nie dochodziło - mówił w poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. 08:36 Strategię szczepień na koronawirusa przygotowuje kancelaria premiera. „Dziennik Gazeta Prawna” podaje, że szczepienia będą bezpłatne.



Rząd szykuje pięć scenariuszy szczepień na koronawirusa. Mają być bezpłatne i dobrowolne 08:19 1074 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w niedzielę w Czechach – wynika z opublikowanych w poniedziałek danych resortu zdrowia; to o 435 infekcji mniej niż tydzień wcześniej. Ogółem w kraju zakażenie potwierdzono dotąd u 519 723 osób. 08:01 Zawsze wtedy, gdy w miejscu pracy w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, obowiązkowe jest zasłanianie nosa i ust – wynika z nowego rozporządzenia, które obowiązuje od soboty 28 listopada.



Zmiana zasad dotyczących maseczek. Duża nowość w miejscach pracy 07:46 Włoskie regiony Lombardia, Piemont i Kalabria przestały być czerwonymi strefami najwyższego ryzyka zakażeń. W zwiazku z tym w poniedziałek 30 listopada 720 tysięcy włoskich uczniów, głównie gimnazjalistów, wróciło do części otwartych tego dnia szkół. 07:29 Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech podczas ostatniej doby wzrosła o 11 169, liczba ofiar śmiertelnych o 125 - poinformował w poniedziałek Instytut Roberta Kocha (RKI).



Od początku pandemii zarejestrowano w Niemczech 1 053 869 przypadków zakażeń koronawirusem, 16 248 osób zmarło na Covid-19. Ponad 700 tysięcy pacjentów wyzdrowiało. 07:17 Stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji i nauki wydłużające naukę zdalną w szkołach. Następnie od 4 do 17 stycznia będą ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju. 07:06 Słowo „pandemia” zostało słowem roku słownika Merriam-Webster. Słowo roku to takie, które było najczęściej wyszukiwane w internetowym słowniku Merriam-Webster. R edaktor naczelny słownika Peter Sokolowski, stwierdził, że taki wybór tegorocznego słowa roku „prawdopodobnie nie szokuje”. 06:56 W więzieniu na Sri Lance doszło do zamieszek spowodowanych napiętą sytuacją w zakładzie karnym w związku z dużą liczbą zakażeń koronawirusem. W starciach osadzonych z policją zginęło co najmniej 6 osób, ponad 50 zostało rannych - podaje BBC. 06:43 155 596 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono w Stanach Zjednoczonych w ciągu minionej doby - wynika z danych Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore. Zmarło kolejnych 1 189 osób. 06:16 Listopadowy lockdown w Wielkiej Brytanii spowodował spadek liczby zakażeń o około jedną trzecią - wynika ze wstępnych danych z tego kraju.



Restrykcje w Zjednoczonym Królestwie wprowadzane są regionalnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej. 06:01 Zapraszamy do śledzenia najważniejszych informacji dotyczących pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie w poniedziałek 30 listopada.

Na świecie potwierdzono dotychczas ponad 62 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej zachorowań zdiagnozowano w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Brazylii, Rosji i Francji. Z powodu powikłań wywołanych przez COVID-19 zmarło 1,4 mln pacjentów na świecie.

Od początku epidemii koronawirusa w Polsce potwierdzono 985 075 przypadki koronawirusa. Zmarło 17 029 osób.

