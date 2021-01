„Nie mamy już wolnych terminów”. Michał Dworczyk z ważnym apelem do seniorów

– Zgodnie z umową wynegocjowaną przez KE z dostawcami szczepionek, Polsce przysługuje do końca pierwszego kwartału liczba szczepionek, która pozwala na zaszczepienie 3,1 mln Polaków – powiedział Michał Dworczyk na konferencji prasowej.

Szczepienia w Polsce. Michał Dworczyk z ważnym apelem do seniorów

W tej chwili nie mamy już wolnych szczepionek. Nie mamy już wolnych terminów, ale to nie wynika z problemu systemu, który został w Polsce stworzony, aby szczepić Polaków, to wynika z braku szczepionek – powiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień.

– Dlatego chcieliśmy dzisiaj zaapelować bardzo mocno do seniorów, którzy chcą się jeszcze zapisać na szczepienia, aby jutro zostali w domach i nie szli do swoich przychodni, do POZ-tów. Wszystkie terminy na szczepienia, które zostały zaplanowane do końca marca, zostały już zarezerwowane, tym samym rozdysponowane zostały już wszystkie szczepionki, które dostarczą nam producenci do 31 marca, czyli szczepionki dla ponad 3 milionów osób – kontynuował polityk.

Michał Dworczyk zaapelował do seniorów, aby chęć zaszczepienia sygnalizowali trzema drogami: telefonicznie, drogą sms-ową lub przez internet.

