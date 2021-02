Szczepionka AstraZeneca nie dla seniorów? Michał Dworczyk komentuje

Podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski i koordynator programu szczepień szef KPRM Michał Dworczyk podsumowali pierwszy miesiąc trwania programu. – Do końca marca mieliśmy otrzymać ponad 9 mln dawek, a otrzymamy prawdopodobnie 6 mln – wskazał Dworczyk.

– Pomimo problemów z dostawami, mogliśmy wywiązać się z zapowiedzi. Byliśmy krytykowani, a dziś okazuje się, że nasze rozwiązania są najlepsze – dodał. Dworczyk przekazał także, że znacząca większość medyków i pensjonariuszy DPS została już poddana szczepieniu. – System działa, możemy to powiedzieć – uznał. – Stworzyliśmy system mieszany. Kierowaliśmy się komfortem pacjenta – mówił.

– Przykro nam ze względu na pewne niedogodności, które pojawiają się w trakcie programu. Jako rząd dokładamy wszelkich starań, aby NPS był realizowany płynnie, ale zasadnicze tutaj są zmiany decyzji producentów dotyczące dostaw – tłumaczył się Dworczyk.

Niedzielski o kolejnych zakupach szczepionek

– Pfizer zaleca, by druga dawka była podawana ok. 21. dnia od pierwszej dawki. Dobrze, że nie wsłuchaliśmy się w głosy opozycji, by ten czas wydłużać – uznał z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski. – Mamy zabezpieczony pełny potencjał zakupowy, ale kupujemy więcej, bo jeszcze nie jest jasne, jak będzie wyglądał proces przyznawania firmom pozwoleń – zadeklarował minister. – Nasi obywatele mogą czuć się bezpiecznie – dodał.

W pytaniach od dziennikarzy pojawił się wątek wykrycia koronawirusa na fermie norek w naszym kraju. – Na miejscu są wszystkie odpowiednie służby weterynaryjne i sanepid. Podjęto decyzję o likwidacji tej fermy – mówił. Dopytywany o odszkodowania dla właścicieli utylizowanych zwierząt, minister odesłał do resortu rolnictwa.

AstraZeneca nie dla seniorów?

– Seniorzy mogą nie dostać szczepionki firmy AstraZeneca – powiedział z kolei Dworczyk, odnosząc się do pojawiających się wątpliwości, czy szczepionka ta jest skuteczna w tej grupie wiekowej. Decyzje w tej sprawie mają zapaść w ciągu najbliższych godzin lub dni.

Dworczyk dopytywany o to, czy mimo zmniejszenia dostawy, nie będzie zmian w harmonogramie szczepień wskazał, że rząd stara się nie ingerować w harmonogram szczepień dla seniorów. Przesunięcia odbyły się jednak w grupie zero – dodał. Jeśli szczepionki firmy AstraZeneca nie zostaną z kolei dopuszczone dla seniorów, dawki te zostaną przesunięte dla innych grup.

W dalszej części konferencji minister zdrowia stwierdził, że być może dalsze odmrażanie gospodarki będzie podzielone na regiony. Jak dodał, na południu kraju sytuacja epidemiologiczna jest najlepsza. Nie wykluczył jednak, że luzowanie obostrzeń będzie odbywać się wyłącznie w odniesieniu do całości kraju.

Problemy z dostawami szczepionek

Przypomnijmy, że szczepienia przeciwko koronawirusowi rozpoczęły się w naszym kraju 27 grudnia ubiegłego roku. Na pierwszy ogień poszła tzw. grupa zero, czyli m.in. lekarze i personel medyczny. W tej chwili osoby te są w trakcie otrzymywania drugiej dawki. Z kolei kilka dni temu rozpoczęły się szczepienia kolejnej grupy – seniorów.

Pojawiły się jednak poważne problemy – z transportem szczepionek, a także z samymi limitami dostaw od producentów. Przykładowo, w lutym do Polski miało trafić 400 tys. dawek szczepionki Moderny. Firma poinformowała jednak, że dostawa ta zostanie zredukowana o 25 proc.

Od ponad miesiąca trwania programu w naszym kraju wykonano 1 176 904 szczepienia.

