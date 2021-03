Rząd przedłużył działanie Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała Polską Agencję Prasową o przedłużeniu działania Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Akcja potrwa co najmniej do końca 2021 roku, jeżeli do tego czasu wciąż utrzymywać się będzie w Polsce epidemia koronawirusa.

Szefowa MRiPS zwróciła uwagę, że w związku z aktualną sytuacją pandemiczną zbliżające się Święta Wielkanocne będą trudnym czasem dla wielu Polaków. – Stąd widzimy potrzebę nieustannego niesienia pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Dlatego, podjęliśmy decyzję o przedłużeniu działania Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów do końca 2021 r., jednak nie dłużej niż do czasu utrzymującej się w kraju epidemii – zapowiedziała minister. Wskazała, że na realizację programu przeznaczono do tej pory 150 mln złotych. Przypomniała, że pomoc w ramach Korpusu kierowana jest głównie do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem. – W szczególnych przypadkach będziemy nieść także pomoc osobom młodszym, które nie mają możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby – dodała Maląg. Osoby starsze mogą korzystać ze wsparcia dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 22 505 11 11 i zgłaszając prośby o pomoc. Korpus wsparcia to 12 tys. wolontariuszy i 300 organizacji – Fundamentem, na którym zbudowaliśmy nasze wsparcie, jest bezpośrednia pomoc seniorom w potrzebie, w którą włączyła się szeroka grupa wolontariuszy – ponad 12 tysięcy wolontariuszy i ponad 300 organizacji młodzieżowych oraz zastępy pracowników ośrodków pomocy społecznej – podkreśliła szefowa MRiPS. Przekazała, że do tej pory z pomocy udzielanej w ramach Korpusu – zarówno poprzez infolinię jak i zgłoszenia bezpośrednio do OPS skorzystało niemal 40 tysięcy osób. Minister wskazała, że do tej pory seniorzy najczęściej korzystali z pomocy w formie zakupu artykułów codziennej potrzeby – spożywczych i higienicznych, ale także dostarczania ciepłych posiłków i umawiania wizyt lekarskich. Wielkanocne życzenia minister Maląg – Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim Polakom, aby były mimo wszystko spokojne, pełne miłości, ale przede wszystkim zdrowe i bezpieczne. To także dobry moment na apel o to, aby nasze serca otworzyły się jeszcze szerzej na seniorów wokół nas – dodała minister rodziny.

