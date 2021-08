Magda Gessler popiera surowe restrykcje w restauracjach

Gwiazda „Kuchennych rewolucji” w rozmowie z dziennikarką „Plejady” odniosła się do sytuacji pandemicznej na świecie. Jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd telewizji, a także branży gastronomicznej, została zapytana o sytuację pandemiczną właśnie w swojej branży.

– Będą wchodzić do restauracji ludzie zaszczepieni, „wymazani” (zbadani pod kątem zakażenia – przyp. red.), jak nie, to nie wejdą, tak jak to jest w Austrii czy w Szwajcarii – tak widzi przyszłość gastronomii Gessler. Dopytywana przez dziennikarkę, czy popiera tego typu ograniczenia, restauratorka ani chwili się nie wahała. – Tak, absolutnie popieram – powiedziała.

Koronawirus w Polsce. Branże mocno odczuły skutki pandemii

Od początku wprowadzania restrykcji w codziennym funkcjonowaniu, branże wykazują ogromne straty spowodowane pandemią. Jednym z obszarów, który odczuł dotkliwe skutki pandemii jest gastronomia. Przez większość czasu, nie licząc krótkich „oddechów” między kolejnymi falami pandemii, restauracje nie przyjmowały gości stacjonarnie. Możliwe było jedynie serwowanie posiłków na wynos.

