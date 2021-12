Ile osób ukarano za łamanie obostrzeń? Mamy najnowsze dane

Mimo niepokojącej liczby nowych zachorowań na COVID-19 w naszym kraju, wiele osób nadal nie stosuje się do obowiązujących obostrzeń. Sanepid poinformował, że w listopadzie wystawionych zostało ponad 5 tysięcy mandatów za niedostosowanie się do restrykcji wprowadzonych ze względu na pandemię koronawirusa. Z kolei w dwa pierwsze dni grudnia ukarano 2186 osób.

Państwowa Inspekcja Sanitarna w informacji przesłanej Wprost.pl podkreśliła, że liczba wystawianych mandatów jest ściśle powiązana z liczbą prowadzonych kontroli, która zwiększała się wraz z przyrostem zakażeń koronawirusem. „We wrześniu i październiku 2021 roku liczba nakładanych mandatów nie przekroczyła kilkudziesięciu w skali miesiąca, natomiast w listopadzie wystawiono przeszło 5000 mandatów w całym kraju” – przekazano.

Nowe obostrzenia od 1 grudnia – lista

Od 1 do 17 grudnia obowiązuje tzw. pakiet alertowy. Dotyczy on m.in. uszczelnienia granic. Rząd wydał zakaz lotów do siedmiu krajów afrykańskich, które są uznane za kraje szczególnego ryzyka. Chodzi o Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe. Osoby wracające z tych krajów będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni i w tym przypadku nie ma możliwości skrócenia jej testem. Nie dotyczy to osób zaszczepionych.

Do 14 dni z dotychczasowych 10 zostanie także wydłużona kwarantanna dla osób podróżujących z krajów non-Schengen. Z kwarantanny może zwolnić test PCR, jednak nie może on zostać wykonany wcześniej niż w 8. dniu od nałożenia kwarantanny. Nie dotyczy to osób zaszczepionych.

Obostrzenia od 1 grudnia – zmiany w kinach, sklepach i restauracjach

Pakiet alertowy wprowadza także nowe obostrzenia krajowe. Zmniejszona zostanie ilość osób, które mogą się pojawić w kościołach, gastronomii, hotelach, obiektach kulturalnych i sportowych do 50 proc. Do tego limitu nie będą się wliczały osoby zaszczepione.

Ponadto, w zgromadzeniach i uroczystościach rodzinnych będzie mogło brać udział nie więcej niż 100 osób. Mniej osób będzie mogło także korzystać z siłowni i klubów fitness, a także muzeów i galerii sztuki – limit został podniesiony do 1 os. na 15 m kw. Takie same restrykcje dotyczą także targów, wystaw, konferencji i kongresów oraz sklepów.

