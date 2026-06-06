Sławomir Mentzen ujawnił majątek. Kryptowaluty zrobiły swoje

Sławomir Mentzen w najnowszym oświadczeniu majątkowym pokazał wyraźne zmiany w swoich finansach. Choć jego oszczędności w gotówce wzrosły, to jednocześnie znacząco spadła wartość posiadanych kryptowalut, przede wszystkim bitcoinów.

Majątek Sławomira Mentzena. Nowe oświadczenie majątkowe

Z dokumentu opublikowanego na stronie Sejmu wynika, że poseł Konfederacji zgromadził ponad 901 tys. zł w gotówce. Do tego dochodzą środki w walutach obcych: 15 tys. euro, 1,5 tys. dolarów oraz 165 funtów brytyjskich. W porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to wzrost oszczędności o około 163 tys. zł.

Jednocześnie mocno zmieniła się część dotycząca kryptowalut. Sławomir Mentzen posiada obecnie 33,7 bitcoina, których wartość szacowana jest na ponad 10,5 mln zł. W zestawieniu z ubiegłym rokiem oznacza to spadek wartości tego aktywa o ponad 2,4 mln zł. W oświadczeniu znalazły się też niewielkie zasoby tzw. V-dolców o wartości kilkuset złotych.

Polityk wykazuje również udziały i akcje w kilku spółkach. Największą pozycję stanowią akcje firmy Mentzen S.A., których wartość szacowana jest na blisko 26 mln zł (posiadane przez fundację rodzinną). Oprócz tego posiada udziały m.in. w Mex Polska, Mirbudzie, Pure Biologics oraz Figenen Capital.

Sławomir Mentzen ujawnił majątek. Takie ma oszczędności

Znaczącą część majątku kontroluje Fundacja Rodzinna Mentzen. Według dokumentów zgromadziła ona ok. 1,31 mln zł w gotówce, a także pakiet aktywów obejmujący m.in. akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych, w tym Rockbridge Obligacji Aktywny 2 o wartości przekraczającej 5 mln zł.

Polityk Konfederacji wpisał również do oświadczenia posiadane nieruchomości. Wraz ze swoją żoną jest właścicielem domu o powierzchni 370 m kw., którego wartość jest wyceniana na 3,7 mln zł, mieszkanie o powierzchni 107 m kw. warte około 900 tys. zł oraz działkę o powierzchni 1500 m kw. o wartości 2,5 mln zł. Do tego dochodzi miejsce postojowe w garażu podziemnym wycenione na 40 tys. zł.

Z oświadczenia wynika, że w 2025 roku polityk osiągnął wysokie dochody. Z działalności w spółce komandytowej Mentzen Legal uzyskał 240 tys. zł, a z jednoosobowej działalności gospodarczej niemal 961 tys. zł. Do tego dochodzi dieta parlamentarna w wysokości nieco ponad 9,4 tys. zł.

Oświadczenie majątkowe Sławomira Mentzena. Duże zmiany

W części dotyczącej zobowiązań finansowych Mentzen wskazał m.in. kredyt hipoteczny w PKO BP, z którego pozostało do spłaty około 305 tys. zł. Dodatkowo ma prywatną pożyczkę od Fundacji Rodzinnej Mentzen w wysokości 400 tys. zł.

W dokumencie znalazły się także informacje o pożyczkach udzielonych przez samego posła. Dwie osoby fizyczne są mu winne łącznie 360 tys. zł, a podmioty prawne ponad 2 mln zł oraz 50 tys. zł. Z kolei fundacja rodzinna wykazuje również własne wierzytelności wobec innych podmiotów.

W części dotyczącej majątku ruchomego Sławomir Mentzen wymienia m.in. dwa samochody — Mercedesa Klasy E Coupe oraz Volvo XC90 z 2022 roku, a także wyposażenie domu, w tym kuchnię, meble i elektronikę o łącznej wartości około 200 tys. zł.

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