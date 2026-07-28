Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Otwocku prowadzą poszukiwania 18-letniej Zuzanny Zaręby. Kobieta 24 lipca 2026 r. opuściła miejsce zamieszkania, nie informując o celu oraz kierunku, w którym się udaje. Do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną i najbliższymi.

Zaginęła 18-letnia Zuzanna. Policja apeluje o pomoc

Aby usprawnić poszukiwania, policja opublikowała dwa zdjęcia zaginionej 18-latki, a także skrótowy rysopis. Zuzanna Zaręba ma ok. 170 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę (waży ok. 55 kg). Ma długie blond włosy, do pasa. W dniu zaginięcia była ubrana w biały sweter, jasne jeansy i białe sportowe buty.

Policja w swoim komunikacie nie ujawniła żadnych dodatkowych informacji. Jednocześnie funkcjonariusze zaapelowali do wszystkich osób, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 18-letniej Zuzanny lub mają jakiekolwiek informacje o jej zaginięciu, aby pilnie kontaktowały się z Komendą Powiatową Policji w Otwocku (tel. 47 724 19 00) lub z najbliższą jednostką policji (tel. 112).

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