Chaos na rządowej konferencji. Opozycja krytykuje nowe obostrzenia. „Dalej brakuje odwagi”

Podczas konferencji prasowej Adam Niedzielski ogłosił, że od 1 marca obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19 będą obejmować trzy grupy zawodowe: medyków, nauczycieli i służby mundurowe. Politycy Konfederacji skrytykowali decyzję rządu i przypominali, że jeszcze rok temu premier zapewniał, że szczepienia nie będą obowiązkowe. Z kolei PO i Lewica uważają, że 1 marca to zdecydowanie zbyt odległy termin.



– Nie ma żadnego powodu, żeby czekać z obowiązkowymi szczepieniami do 1 marca. To jest o wiele za późno. Rekomendacje Rady Medycznej wskazywały na potrzebę zrobienia tego dużo wcześniej – stwierdził Donald Tusk w Onecie. – Kiedy zaczynaliśmy akcję szczepień, 65 proc. Polaków deklarowało, że się zaszczepi. Po wypowiedziach Dudy, Morawieckiego, po nieudolnej kampanii szczepień, mamy 55 proc. – dodał lider PO.

Obostrzenia 2021. „Wirus ma wolne w Sylwestra”

Także pozostałe obostrzenia, które w większości będą obowiązywały od 15 grudnia nie spotkały się z przychylną oceną. Rząd jest krytykowany za zbytnią opieszałość, a także brak odwagi i nadmierne uleganie antyszczepionkowcom w obawie o utratę elektoratu. Krytyczne głosy płyną nie tylko ze strony PO czy Lewicy, ale również polityków Porozumienia, którzy do niedawna tworzyli koalicję rządzącą.



Ze słów Adama Niedzielskiego wynika, że organizatorzy, właściciele kin, mieliby w jakiś sposób „wykazać”, że weryfikują certyfikaty. Nie doprecyzowano jednak, jak mają to robić i kto będzie odpowiadał za kontrolę. Negatywnie odebrano także pomysł dotyczący klubów i dyskotek. Miejsca te będą zamknięte od 15 grudnia, jednak w Sylwestra ponownie zostaną otwarte. 31 grudnia wirus ma wolne – kpili na Twitterze politycy opozycji.

Obostrzenia od 15 grudnia – Rada Medyczna nic o nich nie wiedziała?

Jak się również okazuje, nowe restrykcje nie były konsultowane z Radą Medyczną. – Nikt z nami nie rozmawiał w sprawie zmian w obostrzeniach. Coś będzie zaostrzone, żeby nie było, że nic się nie zrobiło – powiedział w rozmowie z PAP dr Konstanty Szułdrzyński. Zmiany miały zostać zaproponowane przez KPRM, w ostatniej chwili miał się o nich także dowiedzieć Adam Niedzielski.

Obostrzenia od 15 grudnia – zmiany w hotelach, kinach i restauracjach

Adam Niedzielski poinformował, że zmniejszona zostanie liczba osób, które mogą się pojawić w kościołach, gastronomii, hotelach, obiektach kulturalnych (kina, teatry, opery, domy kultury, koncerty), a także w obiektach sportowych (baseny i aquaparki) z obecnych 50 proc. do 30 proc. Do tego limitu nie będą się wliczały osoby zaszczepione a organizator czy przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że faktycznie sprawdza certyfikaty covidowe.

Nowe obostrzenia – zdalne nauczanie

Zmiany będą dotyczyć uczniów. Uczniowie przejdą na naukę zdalną na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, a także kilka dni przed świętem Trzech Króli. W sumie nauka zdalna potrwa od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku. Po tym terminie uczniowie mają wrócić do nauki stacjonarnej.

Obostrzenia od 15 grudnia – lista

Zmiany zostaną także wprowadzone w transporcie publicznym. W komunikacji miejskiej czy pociągach będzie mogło być zajęte 75 proc. dostępnych miejsc.

Pojawią się także zmiany dla podróżnych. – Od 15 grudnia wszystkie osoby, które przylatują do nas spoza strefy Schengen będą musiały okazać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Mimo wcześniejszych zapowiedzi rząd nie zdecyduje się na wprowadzenie obostrzeń dotyczących mobilności na okres świąt Bożego Narodzenia.

O najnowszych informacjach dotyczących pandemii koronawirusa oraz obostrzeń informujemy na bieżąco w relacji na żywo.

