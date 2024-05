Kolejne kłopoty sędziego Nawackiego. W prokuraturze ma ruszyć śledztwo

W marcu 2024 sędzia Maciej Nawacki został odwołany z funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie. Wcześniej Nawacki został zawieszony, a minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiadał, że stanowisko straci m.in. przez nadużywanie władzy wobec sędziego Pawła Juszczyszyna, którego zawieszenie trwało 839 dni. Dopiero w grudniu 2023 roku, po ponad roku pracy w innym wydziale, sędzia Juszczyszyn wrócił do orzekania w swoim macierzystym wydziale cywilnym.

Jak ustalił portal OKO.Press, lista problemów Macieja Nawackiego znów się wydłużyła. 29 kwietnia 2024 roku nowy prokurator krajowy Dariusz Korneluk uchylił wydaną 29 grudnia ubiegłego roku decyzję o odmowie śledztwa, która zapadła w wydziale spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej – wydał ją prokurator Kamil Kowalczyk. Jak zauważa portal, będzie to pierwsze śledztwo dotyczące działań Nawackiego wobec Juszczyszyna.

„Teraz w nowym śledztwie nowy już prokurator ma ocenić jego zachowanie pod kątem przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków służbowych z artykułu 231 kodeksu karnego oraz pod kątem łamania praw pracowniczych sędziego, o czym mówi artykuł 218 kodeksu karnego” – dodaje OKO.Press.

Sędzia Juszczyn domagał się rozliczenia Nawackiego

W grudniu 2023 sędzia Paweł Juszczyszyn zapowiadał, że będzie domagał się rozliczenia Macieja Nawackiego. – W Sądzie Rejonowym w Ostródzie jest wniesiony przeze mnie i mojego pełnomocnika profesora Michała Romanowskiego subsydiarny akt oskarżenia przeciwko Maciejowi Nawackiemu za niewykonanie orzeczenia z kwietnia 2021 roku nakazującego przywrócenie mnie do orzekania – przypominał. Wcześniej złożył do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu ówczesnemu prezesowi olszyńskiego sądu. Z kolei pod koniec listopada zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Nawackiego złożyła również posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Czytaj też:

O tej decyzji Bodnara będzie głośno. Powołano nowych rzeczników dyscyplinarnychCzytaj też:

Pierwsza próba rozliczenia nominata Zbigniewa Ziobry. Zapadła decyzja