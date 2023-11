To nie koniec awantury w KRS. Gasiuk-Pihowicz: Zawiadomienie na Nawackiego złożone

„Wcisnę Ci tę uchwałę w gardło” – miała usłyszeć podczas środowego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa posłanka Kamila Gasiuk-Pichowicz od sędziego Macieja Nawackiego. – Powtórzył to przynajmniej kilkukrotnie w obecności innych osób, które przebywają na sali – relacjonowała parlamentarzystka.

Kamila Gasiuk-Pihowicz wezwała policję

To zdarzenie – jak twierdzi sama posłanka – „wzbudziło w niej uczucie lęku”. Natychmiast wnioskowała o przerwę w obradach i wezwanie policji. To jednak nie zostało zatwierdzone. Gasiuk-Pihowicz wezwała służby na własną rękę.

– Wezwanie policji do siedziby niekonstytucyjnej KRS było konieczne, aby została sporządzona stosowna notatka funkcjonariuszy z tego wydarzenia – tłumaczyła „Onetowi” posłanka.

Członkowie KRS potwierdzają słowa posłanki

Wersję zdarzeń parlamentarzystki potwierdzili Krzysztof Kwiatkowski i Robert Kropiwnicki.

„Przed chwilą na sali posiedzeń KRS, Maciej Nawacki do posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz odezwał się następująco: „Odszczeka to Pani”, „Wcisnę to Pani w gardło”” – napisał Kwiatkowski dodając, że jest to „skandal” i „takiej sytuacji w KRS nigdy nie było”.

Kropiwnicki w rozmowie z „Wprost” określił zachowanie Nawackiego „skandalicznym”. – Nie jestem szczególnie wrażliwy, wiele rzeczy widziałem w polityce, ale takie odzywki, że się komuś coś wciśnie do gardła, żeby to odszczekał, nawet na podwórkach nie przystoją. To wyglądało, jakby człowiek był co najmniej nietrzeźwy. Miałem wrażenie, że był w amoku. Byłem absolutnie zażenowany tym zachowaniem – relacjonował.

Parlamentarzystka złożyła zawiadomienie

– Po złożeniu zeznań ja wróciłam na salę obrad, nie wiem, co dalej robili policjanci. Natomiast pewne jest to, że w czwartek zamierzam złożyć doniesienie do prokuratury na pana Nawackiego – zapowiadała w środę posłanka Gasiuk-Pihowicz.

Tak też się stało. Informację o tym posłanka przekazała w czwartek po południu. „Zawiadomienie na Nawackiego złożone. Nikt, zwłaszcza uzurpator w neoKRS, nie będzie zastraszał przedstawiciela demokratycznej większości” – napisała w mediach społecznościowych Gasiuk-Pihowicz.

