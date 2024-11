Ktoś zbudował piramidę na Antarktydzie? To odkrycie na Google Maps wywołało euforię

Odkrycie internauty na aplikacji Google Earth zyskało ogromną popularność. Jak podaje serwis thebrighterside.news, „domniemana piramida porwała wyobraźnię wielu osób”.

Czy istnieje jednak powód, by robić taki szum wokół fotografii z Google Maps?

Odkrycie na Google Maps zachwyciło internautów. Domagają się wyjaśnień

Amerykańskie medium podaje, że sprawie przyjrzał się profesor Eric Rignot z Uniwersytetu Kalifornijskiego. To niekwestionowany ekspert w dziedzinie nauki o systemie ziemskim. Jego zdaniem nie jest to żadna piramida zbudowana przez nieznany nikomu starożytny lud. – To tylko góra, która wygląda jak piramida – mówi. Jak dodaje, czasami zdarza się, że szczyty przybierają „kształty piramid”. Zaznacza jednak, że zwykle „mają one tylko jedną do dwóch ścian, rzadko cztery”, tak, jak choćby w najpopularniejszej na świecie Piramidzie Cheopsa.

Kolejny ekspert – znany geolog doktor Mitch Darcy, współpracujący z Niemieckim Centrum Badawczym Nauk Geologicznych, powiedział, że „struktury w kształcie piramid znajdują się w Górach Ellsworth, które są pasmem o długości ponad 400 kilometrów, więc nie jest zaskoczeniem, że nad lodem wyrastają skaliste szczyty”. Ekspert uważa, że formacja skalna w kształcie piramidy to po prosty zwykły przypadek.

Dr Darcy tłumaczy, że „szczyty skalne wystające ponad lodowiec lub pokrywę lodową to nunataki”. Ich pojawienie się nie oznacza, że jakikolwiek udział w tym mają ludzie.

Thebrighterside.news podał szczegółową lokalizację góry, która znajduje się na obszarze Heritage Range (południowe pasmo Gór Ellswortha).

Mapy Google. Internauta odkrył „wrota” do Atlantydy?

W poprzednio opisywanym przypadku użytkownicy sieci musieli obejść się smakiem. Nie odkryli niczego nadzwyczajnego, choć fotografia z pewnością jest intrygująca. Podobnie było w opisywanym przez nas uprzednio przypadku, gdy internauta znalazł na Antarktydzie (używając Google Maps, a konkretnie programu komputerowego Google Earth) tajemnicze „drzwi”.

Na popularnym, amerykańskim forum internauci byli przekonani, że są to „wrota” do Atlantydy (chodzi o legendarną krainę, rzekomo zniszczoną przez trzęsienia ziemi i zatopioną przez wody morskie, która była miejscem egzystencji pewnej niezwykle rozwiniętej cywilizacji), o której w swoich dialogach opowiadał Platon, grecki filozof.

Sęk w tym, że i tutaj głos zabrali eksperci, którzy wyjaśnili, iż nie są to żadne „drzwi”. Profesor Bethan Davies – glacjolog z Uniwersytetu w Newcastle – poproszony przez redakcję brytyjskiego dziennika przeanalizował zdjęcia i doszedł do wniosku, że przedstawiają one górę lodową. – Utknęła na mieliźnie i teraz topnieje – stwierdził.

