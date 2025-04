Tajemnicze zaginięcie 13-latka. Odnaleziono go w samej bieliźnie. Nie potrafił wyjaśnić zdarzenia

W piątek 13-latek nie wrócił ze szkoły, a jego matka znalazła porzucony plecak na przystanku autobusowym. To właśnie ten szczegół uruchomił alarm i rozpoczął policyjną akcję poszukiwawczą.

Łódzkie. Zaginął 13-latek, odnaleziono go po trzech godzinach w samej bieliźnie

Fakt ten wzbudził w niej poważne obawy – chłopiec był dotąd odpowiedzialny i nie miał zwyczaju oddalać się bez uprzedzenia. Policja zareagowała natychmiast, uruchamiając procedury poszukiwawcze, w które zaangażowano funkcjonariuszy oraz lokalnych mieszkańców. Poszukiwania trwały trzy godziny.

Po tym czasie chłopiec został odnaleziony w sąsiedniej miejscowości. Był jednak w samej bieliźnie, a na ciele miał niewielkie zadrapania. Jego stan psychiczny i fizyczny budził obawy, dlatego natychmiast przewieziono go do szpitala na obserwację.

Opowieść o porwaniu

Według relacji chłopca został porwany przez nieznanych sprawców, którzy wsadzili go do białego busa i wywieźli do lasu. Tam miał zostać porzucony, a następnie dotarł pieszo do miejsca, gdzie go znaleziono. Historia wydawała się niepokojąco realistyczna – aż do momentu, gdy funkcjonariusze sprawdzili nagrania z monitoringu w okolicy.

„Po przejrzeniu zapisów monitoringu, funkcjonariusze wykluczyli tę wersję wydarzeń” – przekazało RMF FM.

Policja nie znalazła żadnych dowodów na obecność podejrzanego pojazdu ani też na to, by chłopiec był zmuszony do wejścia do jakiegokolwiek auta. Co więcej, zapis wskazywał, że nastolatek oddalił się z przystanku samodzielnie.

Po skonfrontowaniu go z faktami 13-latek zaczął unikać odpowiedzi.

„Zasłania się niepamięcią” – informują śledczy. Takie zachowanie nie tylko utrudnia dalsze działania policji, lecz także podsyca spekulacje co do przyczyn jego zaginięcia. Funkcjonariusze badają teraz inne tropy, w tym możliwość konfliktu z rówieśnikami lub problemów w domu, które mogły skłonić chłopca do ucieczki.

„Policja kontynuuje śledztwo, odwiedzając znajomych chłopca, aby ustalić, czy jego zniknięcie mogło być wynikiem konfliktu z rówieśnikami” – podaje RMF FM.

Co dalej z dochodzeniem?

Na tym etapie śledztwo koncentruje się na analizie środowiska szkolnego i rodzinnego nastolatka. Funkcjonariusze starają się dotrzeć do osób, z którymi 13-latek mógł mieć kontakt przed zaginięciem.

Zbierają także informacje z mediów społecznościowych i aplikacji, z których korzystał. Nie wykluczają również, że chłopiec mógł paść ofiarą presji psychicznej lub być manipulowany przez inne osoby.

Podobne przypadki, choć rzadkie, miały już miejsce w Polsce. W 2023 roku w Zabrzu 14-letnia dziewczynka sfingowała własne porwanie, uciekając do innego miasta po kłótni z rodzicami. Została odnaleziona po dwóch dniach, a jej relacja również okazała się zmyślona.

