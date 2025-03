Zrobili pranka, wezwano policję. Ktoś w tym czasie mógł potrzebować realnej pomocy

Ktoś mógłby pomyśleć, że pranki – czyli rodzaj dowcipów – wyszły z mody. Swego czasu przez platformę YouTube codziennie przetaczało się dziesiątki filmów, na których pranksterzy „wkręcali” niczego nieświadome osoby, wywołując u nich reakcje emocjonalne, najczęściej śmiech czy strach. Najpopularniejszym byłym pranksterem w Polsce był niegdyś Sylwester Wardęga, który jako pierwszy rodak rozpromował ojczyznę za granicą swoim materiałem wideo o „psie pająku” (chodzi o film pod tytułem „Mutant Giant Spider Dog”, opublikowany ponad dekadę temu, który ma ponad 184 miliony wyświetleń).

Choć ani Wardęga, ani inni youtuberzy z Polski, którzy „wypłynęli” na prankach, nie nagrywają już tego typu materiałów, to jednak wciąż znajdziemy osoby, chcące dzięki dowcipom zdobyć popularność w sieci. Zaliczyć można do nich mieszkańców Zachodniego Pomorza, którzy wpadli w tarapaty.

Szczecin. Młodzi pranksterzy w tarapatach. Przez nich niepotrzebnie wezwano służby

O incydencie informuje Komenda Miejska Policji w Szczecinie. Mundurowi „dwukrotnie interweniowali w sprawach, które wzbudziły poważne obawy świadków i wymagały natychmiastowej reakcji” – podał 6 marca zespół prasowy. Zostali jednak wezwani nadaremno, bo wszystko było jedynie „inscenizacją”.

Dwóch młodych mężczyzn w wieku 22 i 25 lat nagrywało film, który chcieli opublikować w mediach społecznościowych. Zasymulowali uprowadzenie osoby – „fikcyjna ofiara została siłą wciągnięta do samochodu” – podaje policja. Z pewnością chcieli nagrać z ukrycia reakcje świadków zdarzenia, co byłoby clue filmu. Sęk w tym, że zaniepokojeni ludzie powiadomili o zdarzeniu służby, które potraktowały je jak najbardziej poważnie. Mundurowi „szybko ustalili, że była to jedynie nieodpowiedzialna »zabawa« na potrzeby nagrania”.

To nie pierwszy raz, gdy funkcjonariusze interweniują w podobnej sprawie w ostatnim czasie. Komisariat Policji Szczecin-Pogodno został poinformowany o porwanej kobiecie, którą siłą wciągnięto do samochodu. Funkcjonariusze „niezwłocznie podjęli czynności wyjaśniające, które wykazały, że taka sytuacja nie miała miejsca”.

Zachodnie Pomorze. Policja o prankach: Każda sytuacja (...) może skutkować odpowiedzialnością karną

Policjanci ostrzegają, że tego typu „niewnna” z pozoru rozrywka tak naprawdę może „opóźnić reakcję na faktyczne zagrożenia” i niepotrzebnie „angażuje znaczne siły policyjne”. „W czasie, gdy służby zajmują się fikcyjnymi zdarzeniami, ktoś inny może naprawdę potrzebować pomocy” – wskazują.

„Mężczyźni, którzy dopuścili się nieodpowiedzialnego zachowania na Dąbiu, poniosą konsekwencje zgodnie z obowiązującym prawem” – informuje KPP w Szczecinie. Policja przypomina, że „każda sytuacja, w której celowo wprowadzane są w błąd służby ratunkowe, może skutkować odpowiedzialnością karną”.

