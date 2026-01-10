Nagła ewakuacja przerwała próbne matury. W liceum rozpylono niebezpieczny gaz
W jednym z wrocławskich liceów doszło do groźnego incydentu. Podczas gdy uczniowie pisali próbny egzamin maturalny, ktoś rozpylił niebezpieczny gaz. Budynek musiało opuścić blisko 300 osób.

Do zdarzenia doszło w Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa we Wrocławiu.

Jak podaje gazetawroclawska.pl, z budynku przy ulicy Hutniczej 45 trzeba było ewakuować 305 osób – wśród nich byli zarówno uczniowie, jak i pracownicy szkoły.

Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że ktoś rozpylił gaz pieprzowy.

Próbne matury przerwał incydent. Na miejscu pracuje straż i policja

Incydent miał miejsce w trakcie próbnego egzaminu maturalnego. – Trwa wietrzenie budynku – przekazało dziennikarzom biuro prasowe wrocławskiego magistratu.

Na miejscu pracuje policja wraz ze strażą pożarną. W akcji bierze udział również zastęp chemiczny.

Więcej informacji wkrótce.

Źródło: gazetawroclawska.pl