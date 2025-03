Policja zatrzymała karawan. Kierowca wpędził się w kłopoty

Jak podał w czwartek zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, w tym tygodniu wydział ruchu drogowego z grupy SPEED prowadził kontrole drogowe. W pewnym momencie mundurowi zatrzymali ceremonialny pojazd. W trakcie prowadzonych czynności 35-latek chciał „wprowadzić funkcjonariuszy w błąd, podając dane swojego brata” – czytamy.

To, co zrobił, z pewnością wiele osób uzna za zabawne, jednak mężczyźnie raczej nie jest dziś do śmiechu.

Szczecin. 35-latek zatrzymany. Umieszczono go w policyjnym areszcie

W trakcie kontroli funkcjonariusze znaleźli przy 35-latku dokument potwierdzający tożsamość. Mieszkaniec powiatu gryfickiego (województwo zachodniopomorskie) przekonywał ich, że nie jest sobą, ale swoim bratem. Zaczął podawać dane członka rodziny, ale „jego wersja szybko się posypała, gdy zaczął mylić szczegóły, między innymi jego drugie imię”.

„Dodatkowo wykonane badanie odcisków palców jednoznacznie wskazało, że jest (...) poszukiwany przez stargardzką prokuraturę do ustalenia miejsca pobytu” – podaje KMP w Szczecinie.

To jednak nie wszystko. Wyszło też na jaw, że kierowca ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów – w tym jeden dożywotni. „Po przeprowadzonym badaniu potwierdzono, że znajdował się pod wpływem substancji psychoaktywnych” – czytamy. Sam pojazd także nie mógł poruszać się po drodze – nie miał bowiem ważnych badań technicznych. W związku z tym policjanci zatrzymali elektroniczny dowód rejestracyjny.

Mieszkaniec Zachodniego Pomorza „został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu”. „Teraz jego sprawą zajmie się sąd” – informują mundurowi.

Kilka zdań o grupie SPEED

Czym jest policyjna grupa SPEED?

Funkcjonariusze ścigają kierowców, którzy popełniają wykroczenia drogowe, mając do dyspozycji nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami czy oznakowane z laserowymi miernikami prędkości. Niektóre auta, których używają w pracy, potrafią rozwinąć bardzo duże prędkości w krótkim czasie.

