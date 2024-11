Wędkarz złowił „kolosa” na Wiśle. Wielkość okazu wprawia w osłupienie

Wędkarz z miejscowości Niedzica (województwo małopolskie) tego dnia wcale nie planował oddawać się łowieniu. Wybrał się jednak na Wisłę z kolegą, który namówił go na spotkanie. Choć miał zostać w pracowni i wykonać wobler na zlecenie (sztuczną przynętę), to jednak skusił się wędkowanie.

Nieplanowane zmagania z gigantycznym sumem z pewnością zapamięta na długo.

„Patrz, jaki wielki cień!”

Józef Pojedyniec rzadkich rozmiarów silurusa glanisa złowił pod koniec czerwca. Postanowił wybrać się z kolegą na Wisłę, gdzie zwodowali ponton. Zaczęli „trollingowanie”, czyli ciągnięcie przynęty za – w tym przypadku – nadmuchiwaną łodzią, co prowokuje ryby. Pasjonat wybrał do tego celu czerwono-niebieski wobler o długości 12 centymetrów – opisuje magazyn „Wiadomości Wędkarskie”.

Pogoda sprzyjała mężczyznom, którzy ulubionemu zajęciu oddawali się przez ładnych kilka godzin. W końcu zaczął padać deszcz, a słońce zaczęło zachodzić. Wędkarze postanowili wrócić do samochodu, który zaparkowali na brzegu. Już kierowali się w jego stronę jednak dalej trollingując, a wtedy niespodziewanie na echosondzie (urządzenie, które ujawnia na ekranie, co znajduje się pod wodą, dzięki wysyłanym na dno ultradźwiękom) pojawił się cień sumowatego.

„Patrz, jaki wielki cień!” – rzucił do swojego towarzysza mieszkaniec Niedzicy. „Chwilę potem poczułem na wędzisku potężne tąpnięcie” – opisuje Pojedyniec. Jak wskazał dalej, czuł już, że ryba jest jego, a wtedy nastąpił „pierwszy odjazd”. „Sum odskoczył na 10 metrów, z trudem dociągnąłem go do nadmuchiwanej łodzi. Czułem na kiju pulsujący ciężar. Po chwili kolos znów odjechał, tym razem jednak wybrał dużo więcej linki” – relacjonuje pasjonat.

„Rzucił okiem” i już wszystko wiedział

Jak dodaje, schwytanie okazu trwało od pięciu do sześciu minut. Określił siłowanie się z rybą mianem „zapasów”. „W końcu sum pokazał nam się w całej okazałości na powierzchni wody. Był ogromny. Mocno uchwyciłem potężną rybę za dolną szczękę i wciągnęliśmy go na specjalnie do tego przygotowane nosze ułożone w poprzek pontonu” – tłumaczy.

Towarzysz mężczyzny podejrzewał, że sum może być dłuższy niż 230 cm. O tym samym pomyślał Pojedyniec, gdy „rzucił okiem na zwisający z noszy ogon ryby, który sięgał do lustra wody”.

Mężczyźni pieczołowicie zmierzyli gigantycznego Silurusa glanisa, a także obfotografowali, gdy tylko dotarli z rybą na brzeg i położyli ją na macie. Wyszło wówczas na jaw, że ma ona 233 cm. Po „zbitej piątce” wędkarze postanowili wrzucić ją z powrotem do Wisły.

Rekord Polski wynosi 261 cm

Choć okaz zdecydowanie robi wrażenie i niewiele osób może poszczycić się złowieniem tak gigantycznego suma, to jednak należy podkreślić, że daleko mu do rekordu Polski. Ten należy od niedawna do Mateusza Kalkowskiego – przewodnika wędkarskiego – który swojego 261-centymetrowego suma złowił na mazowieckim odcinku Wisły. Od pierwszej połowy sierpnia pozostaje w tym kontekście numerem jeden.

Warto jednak przypomnieć, że sumy potrafią osiągnąć nawet trzy metry długości, więc pasjonaci dyscypliny wciąż mają przed sobą wymagające zadanie, któremu kiedyś z pewnością podołają.

Poniżej znajduje się zdjęcie suma, którego wędkarz z Małopolski złowił w 2023 roku.

