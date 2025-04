Wielkanoc pod znakiem pogodowych niespodzianek? Jest najnowsza prognoza

Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej początek kwietnia 2025 roku może przynieść temperatury wyższe od średniej, zwłaszcza na północnym i południowo-wschodnim krańcu Polski. Jednak w miarę zbliżania się do Wielkanocy wartości te mogą spaść do typowych dla tej pory roku, a nawet poniżej normy.

Wielkanoc 2025 ze zmianą pogody. Nowa prognoza IMGW

Anomalia średniej temperatury powietrza w tygodniu od 14 do 20 kwietnia ma wynieść od –0,8°C na zachodzie do 1,3°C na południowym wschodzie.

W kolejnym tygodniu prognozowane są jeszcze niższe wartości, z anomalią od –3,1°C do 0°C, co wskazuje na chłodniejsze dni niż zazwyczaj o tej porze roku.

W praktyce oznacza to, że w okresie Wielkanocy średnie temperatury maksymalne mogą wynieść od 10°C na północy i krańcach południowych do 15°C na południowym wschodzie.

Natomiast średnie temperatury minimalne oscylować będą między 2°C na południu a 6°C w centralnej Polsce. Takie wartości sugerują, że świąteczne dni mogą być chłodniejsze, niż oczekiwano, zwłaszcza w porównaniu z wcześniejszymi prognozami wskazującymi na cieplejszy kwiecień.

Deszczowa aura podczas świąt

Prognozy IMGW wskazują również na zwiększoną sumę opadów w drugiej połowie kwietnia. W tygodniu od 14 do 20 kwietnia anomalia sumy opadów ma mieścić się w przedziale od 87% na wschodzie do 150% na północy względem normy wieloletniej. Najwięcej deszczu spodziewane jest w Polsce północno-wschodniej, centralnej i południowej, gdzie suma opadów może wynieść od 10 do 20 mm.

W kolejnym tygodniu, od 21 do 27 kwietnia, opady mogą być jeszcze bardziej intensywne. Anomalia sumy opadów prognozowana jest na poziomie od 128% na krańcach południowych do nawet 331% na południowym wschodzie.

Suma opadów w tym okresie ma wynieść od 11 mm na północy do 22 mm na południu kraju. Oznacza to, że Wielkanoc 2025 może być nie tylko chłodniejsza, ale również bardziej deszczowa niż zwykle.

Porównanie z wcześniejszymi prognozami

Warto zauważyć, że wcześniejsze prognozy sugerowały cieplejszy kwiecień z temperaturami powyżej normy. Najnowsze analizy wskazują na możliwość wystąpienia chłodniejszych i bardziej deszczowych warunków w okresie świątecznym.

Biorąc pod uwagę powyższe prognozy, osoby planujące aktywności na świeżym powietrzu podczas Wielkanocy powinny przygotować się na chłodniejszą i deszczową aurę. Warto śledzić aktualizacje prognoz w miarę zbliżania się świąt, aby móc dostosować plany do panujących warunków.

