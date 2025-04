Polacy coraz gorzej nastawieni do Ukraińców. Te dane mówią same za siebie

Ośrodek Res Futura – europejski kolektyw analityczny – we współpracy z firmą SentiOne – najbardziej znaną z narzędzia do monitorowania internetu i mediów społecznościowych – wydali raport o wizerunku Ukraińców w polskim internecie.

Jest on coraz gorszy. Gdy Polacy mówią o Ukraińcach, towarzyszą im bardzo negatywne emocje.

Polscy internauci o Ukraińcach. Przypominają o zbrodni wołyńskiej

Eksperci wskazują, że na taki stan rzeczy wpływa kilka czynników, wśród których jest trwająca kampania przed wyborami prezydenckimi 2025. W jej trakcie kandydaci niejednokrotnie podnoszą temat Ukraińców, opowiadając o nich w taki sposób, by budzić niechęć do narodowości. Politycy mówią o braku celowości w znoszeniu wyrzeczeń przez Polaków, by Kijów mógł bronić się dalej, chociaż wiadomym jest, że i tak broniący nie wygrają wojny z potężniejszą Rosją (i Władimirem Putinem). Poza tym wskazują na miliony uchodźców, którzy przebywają na terenie Polski, co powoduje obciążenie społeczne i ekonomiczne. Mówią też o wzroście przestępczości i roszczeniowej postawie rodaków Wołodymyra Zełenskiego.

Treści tego typu docierają do ogromnej liczby odbiorców. Według raportu zostały wyświetlone na platformach społecznościowych około 325 miliona razy. Wśród komentarzy internautów pojawiają się te mówiące o potrzebnie wstrzymania pomocy dla Ukraińców i zakończeniu wojny (32 procent). Dalej te o konieczności usunięcia uchodźców zza wschodniej granicy z przestrzeni publicznej w Polsce (28 proc.), a także te, które sugerowały, że obecność uchodźców nasila zagrożenie przestępczością (25%).

Polacy oskarżają w internecie Ukraińców o przestępstwa takie jak kradzież czy napaść, a także o ogólny wzrost czynów opisanych w Kodeksie karnym (41%). Rodacy zarzucają uchodźcom także nadużywanie systemu świadczeń socjalnych (29%), że ci zabierają im pracę (21%), nie są wdzęczni za okazaną pomoc i są roszczeniowi (czyli wykazują postawę, że pomoc im się „należy”) (9%).

Jeśli chodzi o kwestie historyczne, najczęściej internauci wspominali o tragedii w Wołyniu i zbrodni Ukraińskiej Powstańczej Armii (mord na około 100 tysiącach Polaków – chodziło o czystkę etniczną) w trakcie drugiej wojny światowej (szczególnie w 1943 r.), o czym wspominało 46% z nich. Poza tym komentarze dotyczyły też wspomnianej już przestępczości, która w ocenie polskich użytkowników sieci narasta (42%). Wielu z nich pisało także o ekshumacji pomordowanych ludziach na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, który należy upamiętnić (33%).

Michał Fedorowicz z Res Futura zaznacza, że sama liczba i zasięg treści o tego typu tematyce to nie nowość. To, co pokazał raport, a czego wcześniej nie było widać w takim natężeniu, to agresja, jaka towarzyszy komentarzom. Dlaczego tak się dzieje? „To skutek emocji, które wzbudzają centra integracji. Przekonanie, że jesteśmy atakowani przez obcych, uderza również w ukraińskich uchodźców w Polsce” – wyjaśnia ekspert.

Badanie CBOS: Tylko 30 proc. Polaków ma pozytywny stosunek do Ukraińców

W lutym fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowała wyniki badania, które pokazały, że zaledwie 30% Polaków deklaruje pozytywny stosunek do Ukraińców. Zaś byli oni obojętni dla 27% respondentów. 38% badanych miała wobec tej narodowości negatywne odczucia. Od odpowiedzi wstrzymało się poza tym 5%.

Warto wiedzieć, że jeszcze rok wcześniej sympatie wobec Ukraińców przeważały nad niechęcią do nich. We wcześniejszym badaniu CBOS aż 40% osób deklarowało pozytywne nastawienie do sąsiadów ze wschodu.

