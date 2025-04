Groźny wypadek Polki na jednej z najpopularniejszych tras świata. Jest w szpitalu

W północnej części Madery, na malowniczym szlaku Levada do Caldeirão Verde, doszło do poważnego wypadku z udziałem 48-letniej turystki z Polski. Kobieta doznała poważnego urazu głowy i została przewieziona do lokalnego szpitala.

Portugalskie służby medyczne potwierdziły te informacje, podkreślając, że akcja ratunkowa była skomplikowana ze względu na trudny teren. Niestety, wypadki na Levada do Caldeirão Verde nie są odosobnione. We wrześniu 2024 roku turysta spadł z wysokości około 5 metrów podczas wędrówki tym szlakiem. Pomimo szybkiej interwencji dziewięciu członków Ochotniczej Straży Pożarnej z Santany poszkodowany zmarł na miejscu. W maju 2023 roku inna turystka doznała obrażeń po upadku z około 50 metrów na tym samym szlaku; akcja ratunkowa wymagała zaangażowania 14 ratowników z różnych jednostek straży pożarnej. Levada do Caldeirão Verde. Najpopularniejszy szlak świata? Levada do Caldeirão Verde to jeden z najbardziej znanych szlaków na Maderze, przyciągający turystów z całego świata. Trasa o długości 8,7 km (17,4 km w obie strony) rozpoczyna się w Parku Leśnym Queimadas i prowadzi przez gęste lasy laurowe, oferując spektakularne widoki na okoliczne góry i doliny. Wędrówka trwa około 6,5 godziny i jest uznawana za umiarkowanie trudną. Wymaga przejścia przez cztery tunele wykute w skale oraz pokonania wąskich ścieżek nad stromymi urwiskami, co czyni ją wymagającą i potencjalnie niebezpieczną dla osób nieprzygotowanych. Czytaj też:

Nie zważają na tragedię. Turyści na Maderze mogą za to słono zapłacićCzytaj też:

Katastrofa na Morzu Północnym. Tankowiec stanął w płomieniach