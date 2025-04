Papużka przez 10 lat nie widziała właścicielki. Nagranie z jej reakcją podbija internet

„Boo”, papużka kakadu, przyszła na ten świat 40 lat temu. Szybko licząc urodziła się w 1985 roku. Dla zobrazowania dość wspomnieć, że w tym roku prezydentem Stanów Zjednoczonych był Ronald Reagan, a premierką Wielkiej Brytanii była Margaret Thatcher. Jeśli to nadal nie wystarcza, to dodajmy, że jej rówieśnikami są siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 Lewis Hamilton i piłkarska legenda Cristiano Ronaldo.

Ta papużka przez 10 lat nie widziała swojej właścicielki

Niestety ostatnią dekadę „Boo” spędziła będąc niemal ślepą z powodu poważnej zaćmy. Jej właścicielka, Nedra, nie miała pojęcia, że istnieje możliwość chirurgicznego usunięcia schorzenia. Co więcej, niedawno „Boo” miała nieprzyjemności z innym ptakiem, przez co Nedra zdecydowała się z dobroci serca oddać swoją wieloletnią przyjaciółkę.

Jak się jednak okazało, wszystko to wyszło „Boo” na plus! Jej nowi właściciele zabrali papużkę do kliniki, gdzie zespół chirurgów był w stanie wykonać operację zmieniającą życie wiekowej kakadu.

Właścicielka ślepej papużki nie wiedziała, że jej wzrok można przywrócić

Nedra, jak tylko dowiedziała się o tym, że jej przyjaciółka odzyskała wzrok, poszła się z nią zobaczyć. To był pierwszy raz od dekady, kiedy papużka mogła zobaczyć, jak wygląda osoba, z którą spędziła niemal całe życie. „Bezcenne!” – podpisano nagranie.

Komentujący nagranie ze spotkanie Nedry i „Boo” nie kryją wzruszenia. „To tak bardzo napawa moje serce i duszę! Dziękuję Wam Piękni ludzie za całą Waszą miłość i dobroć dla innych” – pisze jedna z osób pod filmem. „Awww, jakie urocze. Cieszę się, że odzyskała wzrok” – dodaje kolejna.

Internauci zauważyli jeszcze jedną rzecz. To, że pomimo oddania „Boo” w ręce innych ludzi, Nedra nadal może odwiedzać swoją przyjaciółkę. „Po takim powitaniu myślę, że można śmiało powiedzieć, że zawsze będzie miała szczególne miejsce w sercu tego uratowanego ptaka” – czytamy.

Czytaj też:

Ludzie i papugi mają wspólny sekret. Naukowcy odkryli coś niezwykłegoCzytaj też:

Setki kolorowych papug na środku pustyni. Archeolodzy wyjaśnili zagadkę ich pochodzenia