Tajemnicze słowa Radosława Sikorskiego. „Mógłbym być skuteczniejszy”

Przez długi czas wydawało się, że Rafał Trzaskowski ma w kieszeni nominację na kandydata Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Jak się jednak okazuje, prezydent Warszawy wcale nie może być pewien, że to on będzie się ubiegał o fotel gospodarza Pałacu Prezydenckiego. Coraz częściej pojawiają się głosy, że w wyborach prezydenckich chciałby wystartować Radosław Sikorski.

Radosław Sikorski o prezydenturze Polski

W trakcie spotkania ze studentami w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, szef MSZ został zapytany o to, jakim byłby prezydentem Polski. Radosław Sikorski podkreślił, że w naszym kraju prezydentura jest skrojona w taki sposób, że głowa państwa powinna przede wszystkim strzec konstytucji.

– Prawo weta nie jest po to, żeby robić na złość rządowi, tylko po to, żeby stopować rzeczy, które potencjalnie mogą złamać konstytucję – powiedział dodając, że „chociaż to nie prezydent rządzi w Polsce, to może mieć duży wpływ na sytuację”.

– Jeśli ma autorytet, jeśli jest słuchany, bo mówi ciekawe rzeczy w kraju i zagranicą, to może mieć wpływ na bieg wydarzeń – komentował szef polskiej dyplomacji dodając, że jego dwa przemówienia na Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych były oglądane na całym świecie. – Z pozycji prezydenta mógłbym być skuteczniejszy w przekazywaniu polskich argumentów opinii publicznej całego świata. Taką bym widział moją wartość dodaną – podkreślił polityk Koalicji Obywatelskiej.

Tusk zwołał pilne posiedzenie zarządu PO

Na sobotę 9 listopada Donald Tusk zwołał posiedzenie zarządu PO. Najważniejszym tematem rozmów ma być właśnie kwestia wyborów prezydenckich. Na razie nie wiadomo, czy na partyjnym spotkaniu pojawi się Radosław Sikorski, ponieważ nie należy on formalnie do zarządu.

Zwolennicy wystawienia Radosława Sikorskiego przekonują, że to on ma większe doświadczenie w polityce międzynarodowej, dzięki czemu łatwiej byłoby mu negocjować z Donaldem Trumpem.

