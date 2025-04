Znaleziono 50 martwych hipopotamów. Zabiła ja bakteria groźna także dla ludzi

Pierwsze niepokojące oznaki pracownicy Parku Narodowego Wirunga zaczęli zauważać kilka dni temu. Natrafiali na martwe zwierzęta w rzece Ishasha oraz jej okolicach. Wstępne szacunki mówią o co najmniej 50 zdechłych hipopotamach. Padły też inne duże zwierzęta, m.in. bawoły.

50 zdechłych hipopotamów w Parku Narodowym Wirunga

Badania zwierzęcych szczątków potwierdziły, że przyczyną śmierci hipopotamów było zakażenie wąglikiem. Nie wiadomo, w jaki sposób mogło dojść do skażenia wody. Park Narodowy Wirunga jest jednym z najstarszych w Afryce, a jego pracownicy przez lata starali się odbudować populację hipopotamów.

W 2006 roku wojna oraz kłusownictwo doprowadziły do ograniczenia liczby hipopotamów z 20 tys. do około kilkuset. Obecnie żyje ich w Demokratycznej Republice Konga mniej więcej 1200.

Wąglik w Demokratycznej Republice Konga. Władze alarmują

Władze parku przekazały, że starają się teraz wyłowić wszystkie martwe zwierzęta. Jak podkreśla się w komunikatach, laseczka wąglika (Bacillus anthracis) dostaje się do organizmów dzikich zwierząt poprzez kontakt z zanieczyszczoną wodą lub glebą. Następnie zapadają na wąglik, który jest wyjątkowo poważną chorobą, śmiertelnie groźną także dla ludzi.

Miejscowi politycy zaapelowali do mieszkańców okolic parku, by nie zbliżali się do dzikich zwierząt i gotowali wodę przed jej wypiciem. Obawy są spore, ponieważ rzeka Ishasha połączona jest z Jeziorem Edwarda, gdzie również znajdywano zwłoki zwierząt. – Na wodach jeziora, od Kagezi do Nyakakomy, unosi się ponad 25 ciał hipopotamów – relacjonował w rozmowie z Reutersem jeden z mieszkańców.

Demokratyczna Republika Konga to drugie pod względem powierzchni i trzecie pod względem liczby ludności państwo Afryki. Znajduje się w centralnej części kontynentu i liczy około 105 milionów mieszkańców.

Czytaj też:

Ma dewastujący wpływ na życie. Dlaczego endometrioza jest tak groźna?Czytaj też:

Pożar zniszczył azyl dla zwierząt w Świebodzinie. Właściciele apelują