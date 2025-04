Czas na wiosnę. Nadchodzi tydzień wielkiego ocieplenia

Już w marcu termometrom w naszym kraju zdarzyło się pokazywać pomiary w okolicach 20 st. Celsjusza. Temperatura ta nie utrzymywała się jednak zbyt długo. Teraz może być inaczej. Prognozy pogody na następny tydzień mówią jasno – bądźcie gotowi na powiew wiosny.

Wskaźniki na naszych termometrach zaczną wzrastać już w najbliższą niedzielę, 13 kwietnia. Na zachodzie kraju zanotują one nawet do 21 st. Celsjusza. Dla reszty Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje między 15 a 19 st. Celsjusza. Wyjątkiem będzie południe, gdzie temperatura wyniesie około 11 st. Celsjusza.

Wiosna w natarciu. Sprawdź, gdzie będzie najcieplej

Poniedziałek, 14 kwietnia, spowoduje wzrost temperatur do nawet 23 st. Celsjusza w zachodniej i centralnej części kraju oraz do między 20 a 22 st. Celsjusza na północy i wschodzie kraju. Na wybrzeżu termometry wskażą 18 st. Celsjusza. Ponownie najchłodniej będzie na południu – 12 st. Celsjusza.

Wtorek, 15 kwietnia, ponownie posłuży nam doskonałą pogodą. W centrum kraju termometry odnotują około 22 st. Celsjusza. Najchłodniej będzie na wybrzeżu, gdzie temperatura wyniesie około 13 st. Celsjusza oraz na południu – 14 st. Celsjusza.

Środa, 16 kwietnia, będzie najcieplejszym dniem dotychczas. Temperatura w niemal całym kraju wyniesie od 21 do 24 st. Celsjusza. Wyjątkiem ponownie będzie wybrzeże z 12 st. Celsjusza, a także północny-wschód, gdzie odnotowane zostanie między 17 a 19 st. Celsjusza.

Czwartek, 17 kwietnia, będzie jeszcze cieplejszy, niż środa. Najwyższe temperatury odnotowane mają zostać w województwie łódzkim i wynieść nawet 25 st. Celsjusza oraz w województwie mazowieckim, gdzie sięgną 24 st. Celsjusza. Najchłodniej będzie ponownie na południu – około 16 st. Celsjusza.

Przez cały tydzień wystąpić mogą także drobne opady deszczu. W poniedziałek dotyczyć będą one rejonów górskich i górskich i północno-zachodnich, gdzie spaść ma między 10 a 12 mm deszczu. We wtorek regionów północnych i południowych, gdzie może spaść około 3 mm deszczu. W środę ponownie będzie to południe – do 5 mm deszczu. Tak samo będzie i w czwartek – do 2 mm.

