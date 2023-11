Gasiuk-Pihowicz o Krajowej Radzie Sądownictwa. „Nigdy ich statusu nie kwestionowaliśmy”

We wtorek, 14 listopada, Sejm wybrał czterech nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Nowi członkowie KRS z ramienia Sejmu

Na reprezentantów izby niższej parlamentu zostali wybrani Kamila Gasiuk-Pihowicz i Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Zimoch z Polski 2050 oraz Anna Maria Żukowska z Lewicy.

Dotychczas w KRS zasiadali Arkadiusz Mularczyk, Marek Ast, Bartosz Kownacki i Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. Warto dodać, że w skład KRS wchodzi łącznie 25 członków, których zadaniem jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów,

To Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, minister sprawiedliwości, jedna osoba powołana przez Prezydenta RP, 15 sędziów spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych, 4 posłów i 2 senatorów.

Gasiuk-Pihowicz w 2022 r.: KRS nie istnieje

Wybór czterech posłów dotychczasowej opozycji do KRS wywołał kontrowersje. Wynika to z faktu, że wspomniane środowisko konsekwentnie twierdziło, że KRS w obecnym kształcie ma być organem powołanym niezgodnie z Konstytucją. Stąd właśnie wzięło się określenie „neo-KRS”.

– To nie jest wybór KRS, to ciało bowiem nie istnieje, bo byt prawny został zakwestionowany przez europejskie trybunały i polskie sądy – oświadczyła w 2022 r. Gasiuk-Pihowicz.

„Pierwsze kroki w stronę praworządności, przed nami następne”

W czwartek, 16 listopada, w programie „Fakty po Faktach” na antenie telewizji TVN pojawiła się Gasiuk-Pihowicz. Tłumaczyła, że jej sprzeciwu nie budzą wszyscy członkowie KRS, ale 15 sędziów wybranych przez Sejm w 2022 r.

– Chciałabym podkreślić to, że zarówno pan poseł, ja, jak i jeszcze dwójka naszych kolegów zostało wybranych do KRS zgodnie z Konstytucją. (...) To pierwsze kroki, które my wykonujemy w stronę praworządności. (...) Ale oczywiście przed nami następne. (...) KRS (...) ma członków, którzy są wybierani zgodnie z Konstytucją i nigdy ich statusu nie kwestionowaliśmy. (...) Grzech popełniony przez PiS to było wybranie kolejnych 15 „pisowskich” nominatów, a nie przedstawicieli środowiska sędziowskiego do KRS – powiedziała Gasiuk-Pihowicz.

Co z pomysłem odwołania sędziów uchwałą sejmową?

Nie odniosła się jednoznacznie do pojawiającego się w mediach pomysłu, aby wspomnianych 15 sędziów odwołać z KRS za pomocą uchwały sejmowej.

Zdaniem części prawników, np. prof. Ryszarda Piotrowskiego, konstytucjonalisty z Uniwersytetu Warszawskiego, takie działanie byłoby sprzeczne z Konstytucją.

– Dzięki prezentowi, danemu przez prezydenta Andrzeja Dudę, mamy u władzy przez 2-3 tygodnie ludzi, którzy nienawidzą demokracji (...) i mają nadal instytucje, którymi mogą nam albo utrudnić albo uniemożliwić proces naprawy praworządności. (...) Nie mogę sobie pozwolić na to ryzyko ujawniania krok po kroku naszych zamierzeń. Z uwagi na to, że mamy po drugiej stronie ludzi, którzy mogą podjąć działania dywersyjne. (...) Te osoby, w którym momencie zasiadają w KRS, tych 15 „pisowskich” nominatów, to są osoby zasiadające tam nielegalnie – kontynuowała Gasiuk-Pihowicz.

