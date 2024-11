Rubinowe pantofelki z „Czarnoksiężnika z Oz” trafiły na aukcję. Cena zwala z nóg

Pantofelki, które Judy Garland nosiła na ekranie w klasycznym musicalu „Czarnoksiężnik z Oz” z 1939 roku, trafiły na aukcję organizowaną przez Heritage Auctions. Aktualna cena wynosi 812 500 dolarów, a po doliczeniu prowizji dla domu aukcyjnego – czyli opłaty ponoszonej przez zwycięzcę licytacji – osiągnęła kwotę 1 015 625 dolarów.

Aukcja potrwa do 7 grudnia.

Zaskakująca historia pantofelków filmowej Dorotki

Wiadomo, że istnieją cztery pary pantofelków „Ruby Slippers”. Jedna z nich jest przechowywana w Smithsonian. Buty, które pojawiły się na tej aukcji, można zobaczyć w najbardziej znanych scenach filmu, takich jak taniec w piosence „We’re Off to See the Wizard”, w scenie na polu maków, momencie z tańcem „Tap Your Heels” oraz ujęciu, w którym Zła Czarownica prawie zostaje porażona prądem, próbując przedwcześnie ściągnąć pantofelki z nóg Dorotki.

Warto jednak zaznaczyć, że wystawione na aukcję buty to dwa pantofle pochodzące z różnych par użytych w filmie, a Smithsonian posiada niepasujące „siostrzane” egzemplarze.

Mimo tego nabywca butów może mieć pewność ich autentyczności. W opisie aukcji podkreślono, że są to główne pary pantofelków, które Judy Garland nosiła przez większość scen w filmie, z wyjątkiem kilku najważniejszych ujęć.

