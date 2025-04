Strzały w Nowym Sączu. Jedna osoba nie żyje

Jedna osoba nie żyje a druga w ciężkim stanie trafiła do szpitala. To bilans strzelaniny, do której doszło w Nowym Sączu.

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się na osiedlu Wólki w Nowym Sączu w Małopolsce. W środę 9 kwietnia tuż po godzinie 19:30 w jednym z domów jednorodzinnych doszło do strzelaniny. Katarzyna Cisło, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przekazała, że służby otrzymały informację na numer alarmowy 112 o dwóch osobach, które są ranne i potrzebują pilnej pomocy. Strzelanina w Nowym Sączu. Jedna osoba nie żyje Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce okazało się, że 41-letni mężczyzna nie żyje. Podjęto próbę reanimacji, jednak nie udało się przywrócić jego funkcji życiowych. Na terenie domu przebywała także 64-letnia kobieta, która miała ranę postrzałową. Została ona przewieziona do pobliskiego szpitala. Lekarze określają jej stan jako ciężki. Na miejscu tragedii pracują funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora. Trwa zabezpieczanie śladów oraz ustalanie szczegółowych okoliczności zdarzenia. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do tragedii. Według nieoficjalnych ustaleń RMF FM 41-latek z nieznanych powodów strzelał do swojej teściowej. Mężczyzna najprawdopodobniej postrzelił siebie i ranił też obecną w domu kobietę. Czytaj też:

