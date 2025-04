– Nazywam się Przemek i właśnie zostałem zwolniony do domu. Oblałem dzisiaj pomnik smoleński sztuczną krwią. Wykrzyczałem prośbę o to, żebyśmy nie byli obojętni. Jestem dumny z tego co zrobiłem i nie boję się konsekwencji – powiedział na nagraniu mężczyzna, który wywołał niemały skandal w Warszawie.

Wkrótce więcej informacji