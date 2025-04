Wszedł na pomnik smoleński i oblał go nieznaną substancją. Namawia Ostatnie Pokolenie

W środę 9 kwietnia dwaj działacze Ostatniego Pokolenia złożyli dwa wieńce pod pomnikiem smoleński w Warszawie: dla ofiar katastrofy smoleńskiej oraz obecnych i przyszłych ofiar katastrofy klimatycznej. Następnie na monument wszedł aktywista i oblał go nieznaną substancją. Wszystko wskazuje na to, że to sztuczna krew – relacjonuje „Gazeta Wyborcza”.

– Lecimy w stronę katastrofy. ONZ alarmuje, że jesteśmy na autostradzie do piekła. Tusk zawieszając prawo do azylu, depcze najświętsze wartości. Politycy mają w d***e nasze bezpieczeństwo i wartości. Nie bądź k***a obojętny – mówił mężczyzna. 35-latek domaga się spotkania z Donaldem Tuskiem. Policja całkowicie odcięła pl. Piłsudskiego.

Wkrótce więcej informacji