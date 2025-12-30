Nocny pożar pod Warszawą. Są poszkodowani, jedna osoba w stanie krytycznym

W poniedziałek 29 grudnia około godziny 19:17 strażacy zostali zadysponowani do pożaru mieszkania na parterze w komunalnym budynku wielorodzinnym przy ul. Błotnej. Na miejsce zdarzenia skierowano dziewięć jednostek straży pożarnej, w tym ochotnicze, dwa radiowozy policji, śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dwie karetki oraz pogotowie gazowe i energetyczne.

Wołomin. Pożar mieszkania w budynku wielorodzinnym. Pojawiły się rozbieżne doniesienia

Dwie osoby zostały ewakuowane z budynku. „Super Express” podał, że były to kobieta i dziecko. Poszkodowanym udzielono pomocy medycznej. Pozostali mieli samodzielnie się ewakuować. Z kolei „Miejski Reporter” donosi, że z lokalu objętego ogniem wyniesiono dwie osoby: nieprzytomnego mężczyznę i przytomną kobietę. Oboje trafili do szpitala – mężczyzna drogą lotniczą, a kobieta karetką.

Strażacy mieli również ewakuować kilka osób z mieszkań nieobjętych pożarem, położonych nad palącym się lokalem, na które oddziaływał ogień i zadymienie. Jedna z nich znajdowała się na balkonie. Spaleniu uległo dwupokojowe mieszkanie. Przyczyny pożaru nie są na ten moment znane. Dokładne okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez policję i biegłego z zakresu pożarnictwa.

