Awantura w „Kropce nad i”. Olejnik: To żerowanie na Ukraińcach

Tematem, który wywołał podczas programu największe emocje, był najnowszy postulat Karola Nawrockiego. Popierany przez PiS kandydat zaproponował, by Polacy mieli pierwszeństwo przed Ukraińcami w kolejkach do różnych usług.

Nawrocki postuluje – „Po pierwsze Polacy”

– Kolejne dekady budowania polskiego dobrobytu przez polskie rodziny, Polaków, stawia dzisiaj nas przed tego typu odpowiedzialnością, że to właśnie Polacy powinni mieć pierwszeństwo z korzystania ze zdobyczy socjalnych ostatnich lat – stwierdzał szef IPN na konferencji prasowej.

– Dlatego w mojej inicjatywie „Po pierwsze Polacy”, to Polacy będą mieli pierwszeństwo w korzystaniu z polskiej służby zdrowia. Dzisiaj służba zdrowia jest nie tylko bardzo źle zarządzana, ma deficyty budżetowe, kolejki do lekarzy się wydłużają, ale dzisiaj polski system służby zdrowia jest także dociążony gośćmi spoza granic kraju, szczególnie z Ukrainy – mówił.

– Oczywiście dla nich także należy się system, pakiet działań zdrowotnych, ale to Polacy mają prawo do pierwszeństwa w polskiej służbie zdrowia – powtarzał. – Podobnie z miejscami w żłobkach i przedszkolach. Polskie dzieci powinny mieć pierwszeństwo, jeśli chodzi o przyjmowanie do przedszkoli i szkół. Takie rozwiązanie także się znajdzie w tym projekcie ustawy – zapowiadał Nawrocki.

Spór o pomysł Nawrockiego. „Tani populizm”

Agnieszka Pomaska program kandydata PiS skwitowała krótko: „Tani populizm i hipokryzja”. – Czyli pani uważa, że powinno być inaczej? – dopytywał Piotr Kaleta. – Pamiętam, kiedy rządziło PiS, to mieliśmy dziurawy system socjalny, program 800 plus dla Ukraińców – ripostowała posłanka KO. Wspominała o pieniądzach na ukraińskie dzieci, które nawet nie mieszkały w Polsce. – Mieliśmy rekordową liczbę wiz przyznaną Rosjanom, 2 tys. wiz już po wybuchu wojny – dodawała.

– Proszę nie mówić bzdur. To są kompletne bzdury – reagował Kaleta. – Stworzyliście system, w którym można było kupić wizę za łapówkę – kontynuowała Pomaska. – Proszę pani, pani w tej chwili bezczelnie kłamie – stwierdzał poseł PiS. – Ale pan nie ma argumentów i pan jedzie jakimś przekazem dnia. Co pan wyprawia, co pan wyprawia? – oburzała się posłanka KO. – Może porozmawiamy centrum integracji cudzoziemców, które otwieraliście? – dodawała.

Monika Olejnik oburzona pomysłem Nawrockiego

– Polacy we własnej ojczyźnie mają pierwszeństwo do wszystkiego. Nawet do karetki pogotowia, ponieważ oni są tu gospodarzami. A to, co robimy wobec innych jest naszym pięknym, wspaniałym gestem – podkreślał Kaleta, dopytywany przez Monikę Olejnik.

– To szokujące, że państwo to mówią, kiedy latają bomby w Ukrainie. Państwo żerują na Ukrainie, robiąc sobie kampanię wyborczą. To jest wstrząsające. A teraz jest narracja antyukraińska u państwa – oceniała dziennikarka.

– My żerujemy na Ukrainie? Na miłość boską. Przecież ludzie, wy się zastanówcie, w którym momencie my żerujemy na Ukraińcach? Żeby inni tak traktowali nas, tak kochali Polaków, jak my innych traktujemy – odpowiadał Kaleta.

