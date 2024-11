Kim jest napastnik, który zaatakował ks. Lachowicza? „Grzeczny dzieciak”

Jak zaznaczają sąsiedzi 27-letniego Szymona K., medialne i policyjne doniesienia o czynie mężczyzny mają nie pasować do wizerunku, jaki ten sobie wypracował. W kamienicy, w której mieszkał, słyszy się właściwie same zaskoczone głosy. Jego sąsiedzi są bowiem zszokowani tym, co się stało.

Jeden z lokatorów ujawnił, że matka podejrzanego chwaliła się sąsiadom, że jej syn studiuje medycynę, nauka jednak nie trwała zbyt długo. – Prawdopodobnie po roku Szymon rzucił studia. Wyjechał za granicę. Długo go nie było i pojawił się niedawno. Normalny chłopak. Tylko zarośnięty jak jakiś dzikus – stwierdził.

– Dla mnie to był grzeczny dzieciak, nic złego nie mogę o nim powiedzieć – mówił z kolei inny mieszkaniec kamienicy.

„Zawsze grzeczny”

Sąsiedzi pamiętają, jak 27-latek był jeszcze małym chłopcem. Zgodnie twierdzą, że nie sprawiał nigdy żadnych problemów. – Zawsze grzeczny. Jak raz zwróciłam mu uwagę, że pali na klatce, to przeprosił i od razu zgasił papierosa – wspominała w rozmowie z dziennikarzami Faktu sąsiadka.

Mieszkającym w pobliżu podejrzanego trudno jest uwierzyć w przykry scenariusz. Z ustaleń Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wynika bowiem, że Szymon K. zaatakował 72-letniego proboszcza, Lecha Lachowicza metalowym toporkiem, zadając mu liczne ciosy w głowę, co spowodowało poważne obrażenia, w tym złamanie kości czaszki oraz obrzęk mózgu. Ksiądz ma także rozległą ranę na twarzy.

Ksiądz Lachowicz walczy o życie

Incydent miał miejsce 3 listopada wieczorem, a obecnie duchowny przebywa w szpitalu w Olsztynie na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM), walcząc o życie. Stan zdrowia duchownego jest nadal krytyczny – ksiądz pozostaje nieprzytomny, co potwierdził rzecznik kurii w Olsztynie, ksiądz Marcin Sawicki.

Szymon K. został aresztowany na trzy miesiące, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.

Czytaj też:

Skatowano księdza ze Szczytna. „Serce bije, mimo że słabnie”Czytaj też:

Ksiądz za Szczytna w stanie krytycznym. 27-latek usłyszał zarzut. Nowe informacje w sprawie